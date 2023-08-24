Украинские города Мариуполь и Мелитополь больше года находятся под российской оккупацией, но люди остаются верны Украине и ждут освобождения городов.

День Независимости в условиях оккупации

В эфире телемарафона Єдині новини глава временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров и советник городского головы временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко рассказали, как люди живут в оккупации и как празднуют День Независимости Украины.

День Независимости в Мелитополе

По словам городского главы Мелитополя, несмотря на то, что местные жители живут в информационном вакууме и под постоянным давлением страны-агрессора, их заставляют менять паспорта и наказывают за непокорность, неизменной остается вера людей в победу и несокрушимый дух народа.

Сейчас также смотрят

Враг пытается запугать жителей. Более 1000 человек забрали в плен.

Продолжаются постоянные издевательства путем паспортизации, террора, информационного вакуума, но жители остаются с верой в сердце касательно возвращения Украины, — сказал Федоров.

Он отметил, что публично праздновать День Независимости Украины мелитопольцы не могут, но устно в кругу близких — да, но это тоже большой вопрос в условиях оккупации.

День Независимости 2023 в Мариуполе

Со своей стороны Андрющенко рассказал о Мариуполе. Он отметил, что город наполнен призывами и знаками для оккупантов и украшен поздравлениями от ВСУ и легендарными буквами “Ї”. Мариуполь отмечает День Независимости Украины так, как может, в самых жестоких условиях оккупационного режима.

Отмечают так, как могут, в условиях оккупации: о Дне Независимости в Мелитополе и Мариуполе / 3 Фотографии

— С одной стороны, уменьшается находящееся в оккупации население из-за выезда и из-за невозможности дальнейшего пребывания людей на оккупированной территории.

Также мы фиксируем, что уменьшается количество украинцев в Мариуполе из-за высокой смертности. Это следствие той оккупации и режима, которые господствуют в городе, — сказал Андрющенко.

Он добавил, что более 10 тыс. мариупольцев находятся в плену. Речь идет о гражданских, которые имели проукраинские позиции.

Каким должно быть возвращение в Украину

— Сегодня огромный запрос на справедливость относительно наказания всех коллаборантов и предателей. Здесь мы должны четко отработать с нашими спецслужбами и правоохранительными структурами, чтобы каждый предатель нашего государства был на скамье подсудимых, — говорит глава Мелитополя.

Он добавляет, что тех мелитопольцев, которые оставались в городе, и тех, кто уехал и хочет вернуться, нужно объединять вокруг будущего Мелитополя, Мариуполя и Юга, чтобы регион Приазовья стал лучше.

Россияне также минируют все, что могут в оккупированных городах. Ранее мы рассказывали, как оккупанты минируют Мелитополь.

Фото: Маріупольська міська рада

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.