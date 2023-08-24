Українські міста Маріуполь та Мелітополь понад рік перебувають під російською окупацією, але люди залишаються вірними Україні та чекають на звільнення.

День Незалежності в умовах окупації

В ефірі телемарафону Єдині новини міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров та радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко розповіли, як люди живуть в окупації та як святкують День Незалежності України.

День Незалежності в Мелітополі

За словами міського голови Мелітополя, незважаючи на те, що місцеві мешканці живуть в інформаційному вакуумі та під постійним тиском країни-агресора, їх змушують змінювати паспорти та карають за непокірність, незмінною залишається віра людей у перемогу та незламний дух народу.

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Продовжуються постійні знущання шляхом паспортизації, терору, інформаційного вакууму, але жителі залишаються з вірою у серці щодо повернення України, — сказав Федоров.

Він зазначив, що публічно святкувати День Незалежності України мелітопольці не можуть, але усно у колі близьких — так, хоча це теж велике питання в умовах окупації.

День Незалежності 2023 в Маріуполі

Зі свого боку Андрющенко розповів про ситуацію в Маріуполі. Він зазначив, що місто наповнене закликами та знаками для окупантів й прикрашене привітаннями від ЗСУ та легендарними буквами “Ї”.

Маріуполь святкує День Незалежності України так, як може, в найжорстокіших умовах окупаційного режиму.

Відзначають так, як можуть, в умовах окупації: про День Незалежності в Мелітополі та Маріуполі / 3 Фотографії

— З одного боку, зменшується населення, яке перебуває в окупації, через виїзд і неможливість подальшого перебування людей на окупованій території.

Так само ми фіксуємо, що зменшується кількість українців у Маріуполі через високу смертність. Це є наслідком тієї окупації та режиму, які панують в місті, — сказав Андрющенко.

Він додав, що понад 10 тис. маріупольців перебувають у полоні. Йдеться про цивільних, які мали проукраїнську позицію.

Яким має бути повернення до України

— Сьогодні є величезний запит на справедливість стосовно покарання всіх колаборантів та зрадників. Тут ми маємо чітко відпрацювати з нашими спецслужбами та правоохоронними структурами, щоб кожен зрадник нашої держави був на лаві підсудних, — говорить міський голова Мелітополя.

Він додає, що тих мелітопольців, які залишалися у місті, й тих, хто виїхав та хоче повернутися, треба об’єднувати навколо майбутнього Мелітополя, Маріуполя та Півдня, щоб регіон Приазов’я став кращим.

Росіяни також мінують усе, що можуть в окупованих містах. Раніше ми розповідали, як окупанти мінують Мелітополь.

Фото: Маріупольська міська рада

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