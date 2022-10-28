День освобождения Украины от нацистов — поздравление Зеленского и что это за праздник

28 октября мы отмечаем День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Ведь именно в этот день 78 лет назад удалось окончательно изгнать нацистскую армию Германии и ее союзников с современной территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о символичности этой даты для Украины.

Поздравление Зеленского с Днем освобождения Украины от нацистов

Мы чтим украинцев, которые боролись и победили нацизм в годы Второй мировой войны. Сегодня мы это делаем, держа в руках не цветы, а оружие.

Сегодня сохранить память о подвигах наших предков означает защитить их достижения. Мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов, — отметил он.

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Президент провел аналогию между нацизмом, который в 1945 году казался окончательно побежденным и сожженным дотла, и рашизмом — злом, которое 80 лет спустя возродилось из пепла.

Это стало возможным, потому что международное сообщество промолчало и не обратило внимание на преступные действия РФ в Приднестровье, Абхазии и Осетии, Крыму и Донбассе. А теперь эта агрессия стала заботой всех.

Рано или поздно воспоминания о страшной войне становятся страшной реальностью. Сосед становится агрессором. Агрессор становится террористом. А нацизм становится примером для подражания.

Он может прийти в новой маске, с новыми лозунгами, но с той же целью. К сожалению, мы знаем об этом не по книгам. Знаем, как зло может ворваться в твой дом в прошлом веке и восемь лет и восемь месяцев назад, — сказал Зеленский.

По его словам, зло всегда начинает одинаково. Захватчики называют себя освободителями. Вторжение своей армии — самозащитой.

Но, как и 80 лет назад, украинский народ встает на оборону родной земли. И вражеский план блицкрига становится провалом.

Оккупанты убивают гражданское население, уверяя, что бьют только по военным объектам. Устраивают блокады и фильтрационные лагеря. Уничтожают города и села.

Но, в конце концов, о военных преступлениях становится известно. Мир жестко противодействует таким зверствам.

Положение зла становится цугцвангом. Так что зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом. Захватчик — беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия приговором. Разрушения становятся репарациями.

Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков. День освобождения Украины от нацистов в 247 день нашей борьбы становится символом: результатом нашей борьбы непременно становится освобождение нашей Украины, — заверил президент.

Поэтому захваченная украинская территория — Херсон, Донбасс, Луганск, Крым — однозначно станет свободной. Ведь так всегда было в прошлом и так точно будет в будущем.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков

Официально закрепил День освобождения Украины от фашистских захватчиков президент Виктор Ющенко в 2009 году. Целью этого праздника является “чествование героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне”.

В этот день вспоминают украинцев, отдавших жизнь, борясь с фашизмом и нацизмом в Красной армии, Украинской повстанческой армии и рядах движения сопротивления других стран.

Однако Институт национальной памяти подчеркивает, что в 1944 году Украина не получила освобождения, то есть полной свободы. Ведь на смену нацистскому режиму снова вернулся коммунистический.

С изгнанием нацистских оккупантов Украина не получила свободы, а оказалась под другим господством, результатом которого стали массовые репрессии и депортации, в частности сотен тысяч украинцев, поляков и целого крымскотатарского народа.

Об этом говорит кандидат исторических наук Владимир Вятрович, возглавлявший Украинский институт национальной памяти с 2014 по 2019 год.

Настоящее освобождение от тоталитарного режима Украина получила 24 августа 1991 года. А сейчас мы боремся, чтобы не упустить победы своих предков.

Русские же для оправдания своей агрессии пытаются манипулировать терминами и подменять понятия благодаря пропаганде. Читай, что такое нацизм и национализм, и в чем разница.

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