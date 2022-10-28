Україна

День визволення України від нацистів — привітання Зеленського та що це за свято

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Жовтня 2022, 10:30

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