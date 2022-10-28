День визволення України від нацистів — привітання Зеленського та що це за свято

28 жовтня ми відзначаємо День визволення України від фашистських загарбників. Адже саме в цей день 78 років тому вдалось остаточно вигнати нацистську армію Німеччини та її союзників із сучасної території України.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про символічність цієї дати для України.

Привітання Зеленського з Днем визволення України від нацистів

Ми віддаємо шану українцям, які боролись і перемогли нацизм у роки Другої світової війни. Сьогодні ми робимо це, тримаючи в руках не квіти, а зброю.

Сьогодні зберегти пам’ять про подвиги наших предків означає захистити їхні здобутки. Ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання рашистів, — зазначив він.

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Президент провів аналогію між нацизмом, який у 1945 році здавався остаточно переможеним та спаленим дотла, та рашизмом — злом, яке 80 років потому відродилось з попелу.

Це стало можливим, тому що міжнародна спільнота промовчала та не звернула увагу на злочинні дії РФ у Придністров’ї, Абхазії й Осетії, Криму й на Донбасі. А тепер ця агресія стала клопотом усіх.

Рано чи пізно спогади про страшну війну стають страшною реальністю. Сусід стає агресором. Агресор стає терористом. А нацизм стає прикладом для наслідування.

Він може прийти у новій масці, з новими гаслами, але з тією ж метою. На жаль, ми знаємо про це не з книжок. Знаємо, як зло може увірватися у твій дім у минулому столітті й вісім років та вісім місяців тому, — сказав Зеленський.

За його словами, зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії — самозахистом.

Але, як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом.

Окупанти вбивають цивільне населення, запевняючи, що б’ють лише по військових об’єктах. Влаштовують блокади й фільтраційні табори. Знищують міста й села.

Але, зрештою, про воєнні злочини стає відомо. А світ жорстко протидіє таким звірствам.

Становище зла стає цугцвангом. Тож зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом. Загарбник — утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія — вироком. Руйнування стають репараціями.

Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків. День визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України, — запевнив президент.

Тому захоплена українська територія — Херсон, Донбас, Луганськ, Крим — однозначно стане вільною. Бо ж так завжди було в минулому і так точно буде в майбутньому.

День визволення України від фашистських загарбників

Офіційно закріпив День визволення України від фашистських загарбників президент Віктор Ющенко у 2009 році. Метою цього свята є “вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу в Другій світовій війні”.

У цей день згадують українців, які віддали життя, борючись з фашизмом та нацизмом у Червоній армії, Українській повстанській армії та лавах руху опору інших країн.

Однак Інститут національної пам’яті підкреслює, що у 1944 році Україна не отримала визволення, тобто повну свободу. Адже на зміну нацистському режиму знову повернувся комуністичний.

Із вигнанням нацистських окупантів Україна не отримала волі, а опинилась під іншим пануванням, результатом якого стали масові репресії та депортації, зокрема сотень тисяч українців, поляків та цілого кримськотатарського народу.

Про це говорить кандидат історичних наук Володимир В’ятрович, який очолював Український інститут національної пам’яті з 2014 по 2019 рік.

Справжнє визволення від тоталітарного режиму Україна здобула лише 24 серпня 1991 року. А нині ми боремось, щоб не втратити перемоги своїх предків.

Росіяни ж задля виправдання своєї агресії намагаються маніпулювати термінами та підмінювати поняття завдяки пропаганді. Читай, що таке нацизм і націоналізм та в чому різниця.

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