“Добрый вечер, мы из Украины!” на футболке: как в Ужгороде собирают средства на армию

В Ужгороде бизнес и волонтеры объединились и организовали производство брендовых и креативных футболок. На каждой либо рисунки с гербом, либо креативная надпись.
Начали с фразы с направлением для русского корабля, затем туда же отправили вражеские танки и солдат, теперь фразы менее агрессивны.
Надписей существует около 20, их подсказывает сама война, но самая популярная — “Добрый вечер, мы из Украины!” Футболки разного размера и всего двух цветов, белые и черные.
В цехе работает около шести работников. Продукцию производят иногда даже ночью.
Футболки стали настолько популярны, что их заказывают не только в Украине, но и целыми партиями за границу.
Весь заработок пойдет на нужды украинской армии. Первоначально была цель собрать 11 тысяч евро. Этого было бы достаточно, чтобы купить комплекты из перчаток и наколенников на 500 человек.
Напомним, ранее со своего волонтерского опыта Леся Никитюк вспомнила об историях, заставивших ее плакать.