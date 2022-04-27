“Доброго вечора, ми з України!” на футболці: як в Ужгороді збирають кошти на армію

В Ужгороді бізнес та волонтери об’єднались та організували виробництво брендових і креативних футболок. На кожній або малюнки з гербом, або креативний напис.

Почали з фрази з напрямком для російського корабля, потім туди ж відправили ворожі танки та солдатів, тепер фрази менш агресивні.

Написів існує близько 20, їх підказує сама війна, але найпопулярніший — “Доброго вечора, ми з України!” Футболки різного розміру і лише двох кольорів, білі та чорні.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

В цеху працює близько шести працівників. Продукцію виготовляють іноді навіть вночі.

Футболки стали настільки популярними, що їх замовляють не лише в Україні, але й цілими партіями за кордон.

Увесь заробіток піде на потреби української армії. Спочатку була ціль зібрати 11 тисяч євро. Цього було б достатньо, щоб купити комплекти з перчаток і наколінників на 500 осіб.

Нагадаємо, раніше зі свого волонтерського досвіду Леся Нікітюк згадала про історії, що змусили її плакати.