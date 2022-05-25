Донецкое и Луганское направления. Что происходит на востоке Украины

Что происходит в Донецкой и Луганской областях.

Всего за сутки россияне убили 12 мирных жителей Донбасса. Еще 10 человек ранены. Оккупанты обстреливали область 25 раз, пострадали 18 населенных пунктов — сообщают в нацполиции.

Ночью из Искандеров оккупанты сначала обстреляли Краматорск и Покровск. Повреждены многоэтажки, частный дом и домохозяйства.

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В областной военной администрации призывают по возможности эвакуироваться.

Смотри последствия обстрелов в Краматорске:

А в Луганской области россияне попали в газораспределительную станцию, травмированный работник. Теперь область полностью без газа. Об этом сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, круглосуточно под вражеским огнем Северодонецк. За прошедшие сутки по утрам от российских ударов в городе погибли 6 мирных жителей. Еще не менее 8 ранены.

По словам Гайдая, русские военные избивают по скоплениям людей. Большинство жертв — вблизи бомбоубежищ.

А накануне в результате вражеских обстрелов в Бахмуте погибли три человека, еще один ранен, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

С перебоями, но основная критичная инфраструктура в городе работает. Однако большинство населения Бахмута уже скрылось, люди спасаются от обстрелов и покидают город.

Как живут люди в Бахмуте и Северодонецке – смотри в видео.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в эфире телемарафона о попытках россиян установить военный и политический контроль над временно оккупированными областями. Также она прокомментировала, возможно второе наступление на Чернигов и Сумы.