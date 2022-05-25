Донецький та Луганський напрямки. Що наразі відбувається на сході України

Що наразі відбувається у Донецькій та Луганській областях.

Загалом за добу росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини. Ще 10 людей — поранені. Окупанти обстрілювали область 25 разів, постраждали 18 населених пунктів — повідомляють у нацполіції.

Вночі з Іскандерів окупанти спочатку обстріляли Краматорськ і Покровськ. Пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок та домогосподарства.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

В обласній військовій адміністрації закликають, за можливості, евакуюватися.

Дивись наслідки обстрілів у Краматорську:

А на Луганщині росіяни поцілили в газорозподільну станцію, травмований працівник. Тепер область повністю без газу. Про це повідомляє голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, цілодобово під ворожим вогнем Сєвєродонецьк. За минулу добу станом на ранок від російських ударів у місті загинуло 6 мирних жителів. Ще щонайменше 8 поранено.

За словами Гайдая, російські військові б’ють по скупченнях людей. Більшість жертв — поблизу бомбосховищ.

А напередодні внаслідок ворожих обстрілів в Бахмуті загинуло троє людей, ще одного поранило — повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

З перебоями, але основна критична інфраструктура в місті працює. Проте більшість населення Бахмута вже втекли, люди рятуються від обстрілів і залишають місто.

Як живуть люди в Бахмуті та Сєвєродонецьку — дивись у відео.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла в ефірі телемарафону про спроби росіян встановити військовий та політичний контроль над тимчасово окупованими областями. Також вона прокоментувала, чи можливий другий наступ на Чернігів та Суми.