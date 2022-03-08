Не дайте абсолютному злу дождаться триумфа: обращение Елены Кондратюк к мировым лидерам

В Украине почти две недели идет полномасштабная война. Бомбардируют целые города, гибнут невинные люди, а главное — дети.

Несмотря на всю помощь от ЕС: финансы, оружие, принятие беженцев, введение санкций, они до сих пор не могут сделать главного — закрыть небо. Именно это может спасти тысячи жизней.

Украинцы ждут решительной и действенной реакции международного сообщества за преступления против человечности, совершаемые РФ, но сколько их можно ожидать.

Политик Елена Кондратюк, заместитель председателя Верховной Рады Украины, выступила со своим обращением.

Помните, что все, что нужно для торжества зла — это чтобы хорошие люди ничего не делали.

— Сегодня у нас, украинцев, создается именно такое впечатление, что многие влиятельные люди, которые должны принимать решения для защиты прав человека, добра и мира, боятся принять решение, — говорит Елена.

Она подчеркнула: ежедневно в Украине гибнут люди, уже были убиты 38 детей, гибнут полуторагодовалые малыши. Несмотря на это, мировые лидеры просто разводят руками.

Вполне логично, что у украинцев возникает вопрос — как же это произошло?

Политик задается вопросом, как могло сложиться так, что Украина — основательница ООН, которая десятилетиями помогала поддерживать мир и оказывать гуманитарную помощь во всех горячих точках мира — не может дождаться миротворцев и гуманитарных коридоров для себя, когда в наш дом пришла война.

Как случилось, что резолюции Генассамблеи ООН о немедленном прекращении боевых действий и выводе российских войск с территории Украины не выполняются и все это остается безнаказанным?

— Как случилось, что сотни тысяч людей в столицах стран НАТО выходят на митинги, требуя у своей власти закрыть небо над Украиной?

В то же время президенты, правительства и парламенты, которые в демократических обществах обязаны подчиняться народовластию, не прислушиваются к собственному народу.

Елена Кондратюк подчеркнула, что, по данным опросов 74% американцев, большинство европейцев заявляют, что США и НАТО должны закрыть небо над Украиной.

Разве это не повод действовать?

— Неужели Западу не понятно, что большая европейская война уже началась и продолжается. Как справедливо отметила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, “или ты борешься с агрессором, или становишься соучастником военных преступлений, просто стоя и наблюдая, как уничтожается Украина и ее народ”.

Неужели не понятно, что на Украине враг может не остановиться? Любую европейскую страну РФ может назвать так называемой угрозой для своей безопасности, — говорит Кондратюк.

Однако Елена Кондратюк подчеркнула, что это можно остановить. Она попросила закрыть небо над нашей страной и принять решение о введении миротворцев, обеспечить гуманитарные коридоры.

Если вы не можете закрыть небо, хотя все понимают, что это возможно! Дайте Украине боевые самолеты и современные системы противовоздушной обороны.

Но не молчите, не прячьтесь от ответственности за бюрократическими процедурами, не бойтесь.

Политик сказала, что сейчас самое время миру объединиться, защитить право украинцев на жизнь. Иначе завтра своим бездействием мир дождется триумфа абсолютного зла, — подчеркнула политик.

Украину поддерживают не только на политическом уровне, но и в виртуальном мире. IT-сообщество Anonymous совершало атаки на сайты российских государственных учреждений, а еще они собрали средства и готовы выкупать российскую военную технику.