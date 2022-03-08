Не дайте абсолютному злу дочекатися тріумфу: звернення Олени Кондратюк до світових лідерів

В Україні майже два тижні триває повномасштабна війна. Бомбардують цілі міста, гинуть невинні люди, а головне — діти.

Попри усю допомогу від ЄС: фінанси, зброя, прийняття біженців, введення санкцій, вони досі не можуть зробити головного — закрити небо. Саме це може врятувати тисячі життів.

Українці чекають рішучої та дієвої реакції міжнародної спільноти за злочини проти людяності, які вчиняються РФ, але скільки їх можна чекати.

Політикиня Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, виступила зі своїм зверненням.

Пам’ятаєте, що все, що потрібно для торжества зла — це щоб хороші люди нічого не робили.

— Сьогодні в нас, українців, складається саме таке враження, що багато впливових людей, які повинні приймати рішення для захисту прав людини, добра і миру, бояться прийняти рішення, — каже Олена.

Вона наголосила: щодня в Україні гинуть люди, уже було вбито 38 дітей, гинуть півторарічні малюки. Попри це світові лідери просто розводять руками.

Цілком логічно, що в українців виникає питання — як же так сталося?

Політикиня замислюється над питанням, як могло скластися так, що Україна — засновниця ООН, яка десятиліттями допомагала підтримувати мир і надавати гуманітарну допомогу в усіх гарячих точках світу — не може дочекатися миротворців та гуманітарних коридорів для себе, коли в наш дім прийшла війна.

Як так сталося, що резолюції Генасамблеї ООН про негайне припинення бойових дій та виведення російських військ з території України не виконуються і все це залишається безкарним?

— Як так сталося, що сотні тисяч людей в столицях країн НАТО виходять на мітинги, вимагаючи у своєї влади закрити небо над Україною?

Натомість президенти, уряди та парламенти, які в демократичних суспільствах зобов’язані підкорятися народовладдю — не дослухаються до власного народу.

Олена Кондратюк наголосила, що, за даними опитувань, 74% американців, більшість європейців заявляють, що США і НАТО повинні закрити небо над Україною.

Хіба це не підстава діяти?

— Невже Заходу не зрозуміло, що велика європейська війна вже почалася і вона триває. Як слушно зазначила екс-президентка Литви Даля Грибаускайте, “або ти борешся з агресором, або стаєш співучасником військових злочинів, просто стоячи і спостерігаючи, як нищиться Україна та її народ”.

Невже не зрозуміло, що на Україні ворог може не зупинитися? Будь-яку європейську країну РФ може назвати так званою загрозою для своєї безпеки, — говорить Кондратюк.

Проте Олена Кондратюк наголосила, що це можна зупинити. Вона попросила закрити небо над нашою країною та ухвалити рішення про введення миротворців, забезпечити гуманітарні коридори.

Якщо ви не можете закрити небо, хоча всі розуміють, що це можливо! То надайте Україні бойові літаки та сучасні системи протиповітряної оборони.

Але не мовчіть, не ховайтеся від відповідальності за бюрократичними процедурами, не бійтеся.

Політикиня сказала, що зараз саме час світові об’єднатися, захистити право українців на життя. Інакше завтра своєю бездіяльністю світ дочекається тріумфу абсолютного зла, — наголосила політикиня.

Україну підтримують не тільки на політичному рівні, а й у віртуальному світі. IT-спільнота Anonymous робила атаки на сайти російських державних установ, а ще вони зібрали кошти та готові викупляти російську військову техніку.