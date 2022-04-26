Украина

Сжечь все мосты: украинцы массово отказываются от русского языка

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 26 апреля 2022, 16:00
українська мова

Больше видео
Річниця катастрофи на ЧАЕС
Годовщина аварии на ЧАЭС и как Путин пытался разыграть “ядерную карту” во время войны в Украине
0:03:25
Тероборона Києва
Каждый на своем месте: Киевская терроборона поразила своим мужеством всю Украину и продолжает тренировки
Обстріли Оріхів
Взрывы в Запорожье и Николаеве: новые обстрелы 26 апреля
0:03:10
Максим Тележний
Терапия танцем: известный украинский брейкдансер Максим Тележный проводит уроки для детей в подземке
Смотреть больше

Последние видео
Придністров'я

Взрывы в Тирасполе, паника, пробки на границах — что происходит в непризнанном Приднестровье
українська мова
Сжечь все мосты: украинцы массово отказываются от русского языка
0:02:03
Монумент дружби народів
В Киеве сносят монумент под Аркой дружбы народов — первой пала голова россиянина
0:05:14
Реакція французів на перемогу Макрона - розповідає Ірена Карпа
Ирэна Карпа о настроениях французов после президентских выборов — удалось ли Украине удержать фокус внимания
Річниця катастрофи на ЧАЕС
Годовщина аварии на ЧАЭС и как Путин пытался разыграть “ядерную карту” во время войны в Украине
0:03:25
Тероборона Києва
Каждый на своем месте: Киевская терроборона поразила своим мужеством всю Украину и продолжает тренировки
Обстріли Оріхів
Взрывы в Запорожье и Николаеве: новые обстрелы 26 апреля
0:03:10
Максим Тележний
Терапия танцем: известный украинский брейкдансер Максим Тележный проводит уроки для детей в подземке
0:03:50
Андріївка
Сообразительность и знание самогоноварения: как бабушка споила взвод армии РФ, а ее родная Андреевка оживает после оккупации
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 26 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 апреля
Больше видео
Придністров'я
Читать дальше
Взрывы в Тирасполе, паника, пробки на границах — что происходит в непризнанном Приднестровье
Монумент дружби народів
Читать дальше
В Киеве сносят монумент под Аркой дружбы народов — первой пала голова россиянина

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь