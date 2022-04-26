Сжечь все мосты: украинцы массово отказываются от русского языка

За одно поколение украинцы осознали, насколько важен язык, вспомнили, как тщательно Россия ее уничтожала, искореняла и изнуряла самыми изощренными методами.

А теперь использовала, чтобы спасти “исконно русскоязычное население от гнета бандеровцев”.

Почему-то бандеровцы оказались в Харькове, Одессе, Николаеве, Киеве и т.д., где большая часть населения говорит на русском.

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Украинский язык для украинцев

И вот теперь люди, которые раньше говорили по-русски, массово отрекаются от языка страны-агрессора. Очевидно, не хотят отожествлять себя с государством, которое развязало войну, устраивает массовые обстрелы мирных кварталов и ответственно за зверства в Буче, Ирпене, Гостомеле и еще десятках украинских городов.

Именно “спасение” России побуждает массово переходить на родной язык, сжечь все мосты с РФ, чтобы их больше никто не спасал.

Беженцы из восточных регионов учат язык на специально организованных курсах и школах в разных регионах Украины.

Сознание украинства проснулось навсегда и теперь будет передаваться по генетической памяти следующим поколениям.

Отказываются от российского языка и известные украинцы, которые наконец поняли важность идентификации. Среди них и Никита Добрынин, который был ведущим российского шоу Холостяк.

Сейчас он защищает Украину в рядах терробороны, а в его повседневной жизни и на страницах социальных сетей теперь царит единственный язык — украинский.

Соцопросы показывают, насколько высоко поднялся рейтинг родного языка. 76% считают украинский родным языком, а 83% хотят, чтобы он был единственным государственным.

Иностранцы стремятся учить украинский

Интересная особенность: учить родной язык стремятся и иностранцы. Часто у них есть украинские корни и они чувствуют гордость за свое происхождение.

Некоторые хотят стать в ряды защитников Украины, а некоторые просто восхищаются мужеством украинской борьбы.

В частности, это видно по статистике известной программы для изучения языка Duolingo. Наибольший интерес к украинскому языку — в США.

Выбор украинского как языка для изучения в этом приложении вырос на 577%.

Борис Джонсон тоже среди тех, кому не безразличен украинский язык. В его речах в последнее время часто звучат украинские слова.

Как говорят учители украинского языка, достаточно трех лет, чтобы овладеть языком и свободно на нем говорить.

Но помни: никого нельзя заставить разговаривать на определенном языке. Потому что мы ценим свободу, а переход на родной язык должен быть сознательным выбором.

Если ты хочешь перейти на родной язык, читай самые действенные советы, как перейти на украинский быстро и просто.