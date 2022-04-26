Спалити всі мости: українці масово відмовляються від російської мови

За одне покоління українці усвідомили, наскільки важливою є мова, згадали, як старанно Росія її знищувала, викорінювала та вимордовувала найвигадливішими методами.

А тепер використала, щоб врятувати “споконвічне російськомовне населення від гніту бандерівців”.

Чомусь бандерівці виявилися в Харкові, Одесі, Миколаєві, Києві тощо, де велика частка населення російськомовна.

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Українська мова для українців

Тож тепер люди, які раніше розмовляли російською, масово зрікаються її. Ті, хто виїхав з-під обстрілів, окупації та побачив, які звірства чинить російська армія, зазвичай не бажають асоціюватися з країною-терористом.

Саме “порятунок” Росії спонукає масово переходити на рідну мову, спалити всі мости з Москвою, щоб їх більше ніхто не рятував.

Біженці зі східних регіонів вчать її на спеціально організованих курсах та школах у різних регіонах України.

Свідомість українства прокинулася назавжди й відтепер передаватиметься генетичною пам’яттю наступним поколінням.

Зрікаються російського й відомі українці, які нарешті зрозуміли важливість ідентифікації. Серед таких і Микита Добринін, який був ведучим російського шоу Холостяк.

Зараз він захищає Україну в лавах тероборони, а в його повсякденному житті та на сторінках соціальних мереж тепер панує єдина мова — українська.

Соцопитування показують, наскільки високо піднявся рейтинг рідної мови. Відтак 76% вважають українську рідною мовою, а 83% хочуть, щоб вона була єдиною державною.

Іноземці прагнуть вчити українську

Що цікаво, вивчати рідну мову прагнуть також іноземці. Часто трапляється так, що вони мають українське коріння й відчувають гордість за своє походження.

Деякі хочуть стати до лав оборонців України, а дехто просто захоплюється мужністю української боротьби.

Зокрема, це видно зі статистики відомої програми для вивчення мови Duolingo. Найбільший інтерес до української мови — у США.

Вибір української як мови для вивчення в цьому застосунку зріс на 577%.

Борис Джонсон — серед тих, кому небайдужа українська. В його промовах останнім часом часто лунають українські слова.

Як кажуть вчителі української, достатньо трьох років, щоб опанувати мову та вільно нею розмовляти.

Проте нікого не можна змушувати розмовляти певною мовою. Адже ми цінуємо свободу, тож перехід на рідну має бути свідомим вибором.

Якщо ви прагнете перейти на рідну мову, то ми зібрали найдієвіші поради, як перейти на українську швидко і просто.