Если бы Россия знала, то побоялась бы сюда идти – Зеленский обратился к народу

Президент Украины Владимир Зеленский ночью 25 марта записал видеообращение к украинскому народу.

– Уже ночь, но мы работаем. Страна каждой минутой должна двигаться к миру, двигаться вперед. С каждым днем ​​нашей защиты мы приближаем столь нужный нам мир, — начал Зеленский обращение.

— Приближаем победу, потому что в этой войне просто нельзя без победы.

Каждая минута — это о нашей судьбе, о нашем будущем, о том, жить ли нам.

Президент также добавил, что Украина прожила месяц, защищаясь от вторжения России и если бы Россия знала, что будет так, то точно побоялась бы сюда идти.

За месяц украинские Вооруженные силы удержали все основные направления ударов. Мир также применил болезненные санкции против России. Мы договариваемся о новых, – рассказал Владимир Зеленский.

А также президент рассказал об указах, подписанных 24 марта.

В частности, о присвоении званий Героя Украины семи военным из Нацгвардии, из них пяти — посмертно.

Также почетные звания Город-Герой получили Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев.

Смотри полное видео обращение Владимира Зеленского.