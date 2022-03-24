Якби Росія знала, то побоялася б сюди йти — Зеленський звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський вночі 25 березня записав відеозвернення до українського народу.

– Вже ніч, але ми працюємо. Країна кожною хвилиною має рухатись до миру, рухатись вперед. З кожним днем нашого захисту ми наближаємо такий потрібний нам мир, — почав Зеленський звернення.

– Наближаємо перемогу, бо у цій війні просто не можна без перемоги.

Кожна хвилина — це про нашу долю, про наше майбутнє, про те, чи нам жити.

Президент також додав, що Україна прожила місяць, захищаючись від вторгнення Росії, і якби Росія знала, що буде так, то точно побоялася б сюди йти.

За місяць українські Збройні сили втримали усі основні напрямки ударів. Світ також застосував болючі санкції проти Росії. Ми домовляємося про нові, — розповів Володимир Зеленський.

А також президент розповів про укази, які підписав 24 березня.

Зокрема про присвоєння звань Героя України семи військовим з Нацгвардії, з них п’ятьом — посмертно.

Також почесні звання Місто-Герой отримали Буча, Ірпінь, Охтирка та Миколаїв.

Дивись повне відео звернення Володимира Зеленського.