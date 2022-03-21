Это был еще один день, который приблизил нас к победе: Зеленский традиционно обратился к украинцам

Завершился 26-й день полномасштабной войны с Россией после восьми лет агрессии на востоке нашего государства, – начал свое традиционное видеообращение президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ молодцы сдерживают оккупантов и отражают все попытки врага двигаться.

Наши военные уже набивали столько российских самолетов и вертолётов, что остается только удивляться:

Что у вражеских пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота?

Российские военные даже не знают, что это такое – иметь свободу. Их нагнали сюда, честно говоря, будто осужденных. Осужденных на смерть, осужденных позор.

Это был день тяжелых событий. Трудных выводов. Но это был еще один день, приближающий нас к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!

Смотрите полное выступление Зеленского 21 марта 2022 года.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, зачем нужен усиленный комендантский час.