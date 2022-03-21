Усиленный комендантский час в Киеве: когда будет действовать и зачем — рассказывает Кличко

Комендантский час в Киеве начнется сегодня, 21 марта, в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта.

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, зачем нужен усиленный комендантский час.

Он сказал, что такая мера связана с большой вероятностью новых обстрелов города, а также с работой российских диверсионно-разведывательных групп.

Действия КГГА соответствуют указаниям военных, в том числе разведки.

Смотри, почему, по мнению Кличко, в Киеве участились обстрелы.

Пока нельзя выходить на улицу, стоит немного отвлечься от постоянной тревоги. Смотри, как украинские военные покоряют TikTok.