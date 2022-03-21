Посилена комендантська година в Києві: коли діятиме та навіщо — розповідає Кличко

Комендантська година у Києві розпочнеться сьогодні, 21 березня, о 20:00 і триватиме до 7:00 23 березня.

Мер столиці Віталій Кличко розповів, навіщо потрібна посилена комендантська година.

Він сказав, що такий захід пов’язаний з великою ймовірністю нових обстрілів міста, а також з роботою російських диверсійно-розвідувальних груп.

Дії КМДА відповідають вказівкам військових, зокрема розвідці.

Дивися, чому, на думку Кличка, у Києві почастішали обстріли.

Поки не можна виходити на вулицю варто трохи відволіктися від постійної тривоги. Дивися, як українські військові підкорюють TikTok.