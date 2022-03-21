Це був ще один день, що наблизив нашу перемогу: Зеленський традиційно звернувся до українців

Завершився 26 день повномасштабної війни з Росією після восьми років агресії на сході нашої держави, – розпочав своє традиційне відеозвернення президент України Володимир Зеленський.

Військові ЗСУ молодці, стримують окупантів та відбивають усі спроби ворога ворушитись.

Наші військові вже назбивали стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватись:

Що у ворожих пілотів замість розуму? Невже також пустота?

Російські військові навіть не знають, що це таке – мати свободу. Їх нагнали сюди, чесно кажучи, ніби засуджених. Засуджених на смерть, засуджених ганьбу.

Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!

Дивіться повний виступ Зеленського 21 березня 2022 року.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, навіщо потрібна посилена комендантська година.