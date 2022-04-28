Это был месяц ада. Как приходит в себя после оккупации село Мощун в Киевской области

Все виды русского оружия на себе почувствовало село Мощун на севере Киевской области. Оккупанты сбрасывали на него бомбы, ракеты, били Градами и артиллерией разных калибров.

Мощун уничтожен на 90%, но украинские защитники 72-й бригады удержали линию обороны, за что их прозвали тремястами спартанцами. Бои здесь были действительно героические. 80 украинских бойцов смогли выбить тысячное нашествие россиян.

Село Мощун для обороны Киева было стратегически важным, так же и для оккупантов. Если бы российские военные прорвали эту линию обороны, вышли бы на столичную Оболонь.

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В селе уничтожен почти каждый дом. Люди, которые все время находились в Мощуне, говорят — это был месяц ада.

— Постоянно над нами висели дроны. Если ты только выходишь (из укрытия — ред.), в это место сразу прилетала мина или другой снаряд, — рассказывает житель села Александр.

В доме другого местного жителя Романа россияне устроили свой штаб. В доме — погром, всюду вещи оккупантов, а на кровати оставили две гранаты.

В селе до сих пор нет газа и света, однако есть мобильная связь.

Гораздо сложнее ситуация в Мариуполе. Там люди уже два месяца не могут эвакуироваться, а те, кому удается, рассказывают о сложностях на пути. Ранее мы рассказывали, как из Мариуполя спасались подопечные Центра матери и ребенка.