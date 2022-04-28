Це був місяць пекла. Як оговтується від окупації село Мощун на Київщині

Всі види російської зброї на собі випробувало село Мощун на півночі Київщини. Окупанти скидали на нього бомби, ракети, били Градами та артилерією різних калібрів.

Мощун знищено на 90%, та українські захисники 72-ї бригади таки втримали лінію оборони, за що їх прозвали трьомастами спартанцями. Бої тут були справді героїчні. 80 українських бійців змогли вибити тисячну навалу росіян.

Село Мощун для оборони Києва було стратегічно важливим, так само і для окупантів. Якби російські військові прорвали цю лінію оборони, вийшли б на столичну Оболонь.

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У селі знищений майже кожен будинок. Люди, які весь час перебували в Мощуні, кажуть — то був місяць пекла.

— Постійно над нами вислі дрони. Якщо ти тільки виходиш (з укриття — ред.), то в те місце відразу прилітала міна чи інший снаряд, — розповідає мешканець села Олександр.

В будинку іншого місцевого жителя Романа росіяни влаштували свій штаб. У будинку — погром, усюди речі окупантів, а на ліжку залишили дві гранати.

В селі досі немає газу та світла, проте є мобільний зв’язок.

Набагато складніша ситуація в Маріуполі. Там люди вже два місяці не можуть евакуюватися, а ті, кому вдається, розповідають про складнощі на шляху. Раніше ми розповідали, як з Маріуполя рятувалися підопічні Центру матері та дитини.