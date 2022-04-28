Україна

Це був місяць пекла. Як оговтується від окупації село Мощун на Київщині

Оксана Михайлова 28 Квітня 2022, 18:30

Більше відео
0:02:46
Перехоплені СБУ розмови російських військових
Російські військові грають у гру “хто більший садист”: нові перехоплені розмови СБУ
0:02:26
Як ЗСУ знищили ворога під Запоріжжям
Нищівний удар від ЗСУ російській армії під Запоріжжям: розповідаємо про ситуацію в області
0:05:16
Звернення Святослава Паламара
Чим довше стоїмо ми, тим легше нашій армії по всій країні: звернення від заступника командира полку Азов
0:06:04
Тарас Чмут про нові поставки зброї та вірогідність висадки десанту РФ
Основне питання — терміни доставки. Тарас Чмут про нову зброю для України
Дивитись більше

Останні відео
0:03:07
Зустріч Володимира Зеленського та Кирила Петкова у Києві

Ремонт військової техніки та співпраця в енергетичній сфері — про що домовились Україна і Болгарія у Києві
0:04:05
Як живе після окупації село Мощун
Це був місяць пекла. Як оговтується від окупації село Мощун на Київщині
0:02:46
Перехоплені СБУ розмови російських військових
Російські військові грають у гру “хто більший садист”: нові перехоплені розмови СБУ
0:02:26
Як ЗСУ знищили ворога під Запоріжжям
Нищівний удар від ЗСУ російській армії під Запоріжжям: розповідаємо про ситуацію в області
0:05:16
Звернення Святослава Паламара
Чим довше стоїмо ми, тим легше нашій армії по всій країні: звернення від заступника командира полку Азов
0:06:04
Тарас Чмут про нові поставки зброї та вірогідність висадки десанту РФ
Основне питання — терміни доставки. Тарас Чмут про нову зброю для України
Ракетний удар по Запоріжжю 28 квітня
Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю 28 квітня: розповідаємо, що відомо
0:02:54
Історія Ігоря Галушка, який здобув золото на Іграх нескорених
Це не про перемогу, а про боротьбу — історія ветерана АТО, який здобув золото на Іграх нескорених
0:04:06
Як оговтується після окупації Київщина
Погрожували вбити дітей та морили голодом зоопарк: Димер оговтується від окупації
0:03:05
Евакуація сім'ї з 11 котами з Краматорська
Хвостаті біженці — сім’я з Краматорська евакуювала 11 котів
Більше відео
Зустріч Володимира Зеленського та Кирила Петкова у Києві
Читати далі
Ремонт військової техніки та співпраця в енергетичній сфері — про що домовились Україна і Болгарія у Києві
Перехоплені СБУ розмови російських військових
Читати далі
Російські військові грають у гру “хто більший садист”: нові перехоплені розмови СБУ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь