Ворожі блокпости у кожному селі та на перехрестях: як з Маріуполя рятувалися підопічні Центру матері та дитини

З першого дня окупанти вбивали у Маріуполі по кілька десятків мирних жителів, і шансів вижити майже не лишалось.

Тоді директор Центру матері та дитини Олександр Кальчев вирішив забрати своїх підопічних та тікати з міста.

Раніше у його соціальному центрі проходили реабілітацію жінки з дітьми, які опинилися у скруті.

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У перші дні повномасштабного вторгнення кілька десятків людей ховалися там у коридорі першого поверху, потім перебрались у підвал. Тепер цього будинку вже немає.

Тому після повної руйнації оселі та постійних вбивств окупантами мирного населення Олександр вирішив вивезти жінок з дітьми. У його легковик вмістилося вісім людей. Інші поїхали за ним власним транспортом.

Дорогою до Бердянська вони проїхали близько 20 блокпостів. У кожному селі та на кожному перехресті перевіряли документи, роздягали та оглядали.

У такий спосіб чоловік врятував із блокади 12 людей, які майже місяць жили під ворожими обстрілами. Тепер сім’ї перебувають у безпечному місці на Дніпропетровщині.

На жаль, виїхати на підконтрольну Україні територію змогли не всі. Трьох людей примусово вивезли до Росії. Про них нині нічого не відомо.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів про ситуацію у Маріуполі та ситуацію щодо російського вторгнення, терористичну активність РФ на території невизнаного Придністров’я.