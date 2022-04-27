Вражеские блокпосты в каждом селе и на перекрестках: как из Мариуполя спасались подопечные Центра матери и ребенка

С первого дня оккупанты убивали в Мариуполе по несколько десятков мирных жителей, и шансов выжить почти не оставалось.
Тогда директор Центра матери и ребенка Александр Кальчев решил забрать своих подопечных и бежать из города.
Ранее в его социальном центре проходили реабилитацию женщины с детьми, которые оказались в затруднительном положении.
В первые дни полномасштабного вторжения несколько десятков человек прятались там в коридоре первого этажа, затем перебрались в подвал. Сейчас этого дома уже нет.
Поэтому после полного разрушения дома и постоянных убийств оккупантами мирного населения Александр решил вывезти женщин с детьми. В его легковушку поместилось восемь человек. Остальные поехали за ним собственным транспортом.
По дороге в Бердянск они проехали около 20 блокпостов. В каждом селе и на каждом перекрестке проверяли документы, раздевали и осматривали.
Таким образом он спас из блокады 12 человек, которые почти месяц жили под вражескими обстрелами. Теперь семьи находятся в безопасном месте в Днепропетровской области.
К сожалению, уехать на подконтрольную Украине территорию смогли не все. Троих человек принудительно вывезли в Россию. О них сейчас ничего неизвестно.
Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал о ситуации в Мариуполе и ситуации с российским вторжением, террористической активностью РФ на территории непризнанного Приднестровья.