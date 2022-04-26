Веры им нет, мы помним Иловайск: Арестович о террористической активности РФ в Приднестровье и ситуации в Мариуполе

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о ситуации касательно российского вторжения, террористической активности РФ на территории непризнанного Приднестровья и ситуации в Мариуполе.

Ситуация в непризнанном Приднестровье

По словам Арестовича, военно-политическая обстановка вокруг Украины изменилась. Главное направление ее изменений – это российская террористическая активность в так называемом Приднестровье на территории нашей страны-соседки Молдовы.

Российские власти на уровне своих высших представителей заявляют о необходимости оккупировать Молдову и сегодняшние ракетные удары по Одесскому региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии.

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Военно-политическое руководство Украины полностью понимает эту угрозу, находится в постоянной связи с нашими соседями и знает, что с этим делать.

А российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение и политическое поражение в мире.

Об этом может свидетельствовать, в частности, встреча на авиабазе Рамштайн в Германии министров обороны 40 стран мира. На ней также присутствовали министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны США Ллойд Остин.

На встрече Остин заявил, что он перевернет небо и землю, но предоставит оружие Украине, что означает освобождение Украины от российских захватчиков военным путем.

Ситуация в Мариуполе

Очень непростая обстановка в Мариуполе. Противник продолжает наносить удары по территории завода Азовсталь. Однако наши войска держатся и совершают необходимые вылазки.

Украина прибегает к огромным дипломатическим усилиям, чтобы спасти тех, кто там остался.

Сегодня, 26 апреля, тему Мариуполя обсуждал президент Турции Эрдоган с президентом России. Владимир Путин, как и всегда, проявил цинизм и сказал, что сопротивления там нет, а украинским военным лучше сдаться.

Но веры ему, как всегда, нет. Мы помним Иловайск.

По словам местных властей Мариуполя, после того, как россияне вчера объявили о коридоре для мирных жителей из Азовстали, они нанесли удары артиллерией по выходу из завода. Такая цена российским договоренностям.

Оперативная обстановка

Основные усилия российские войска продолжают концентрировать на направлениях: Попасная, Северодонецк, Рубежное , где у них ничего не выходит.

, где у них ничего не выходит. Такая же ситуация и в направлении от Изюма к Славянску и Краматорску . Враг также терпит неудачи. Украинские войска профессионально маневрируют и отбивают атаки.

к и . Враг также терпит неудачи. Украинские войска профессионально маневрируют и отбивают атаки. Есть попытки врага продвинуться в направлении Авдеевки, Марьинки, Гуляйполя и Запорожья , но и тут безуспешно.

и , но и тут безуспешно. К чрезвычайным усилиям противник прибегает в направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области. Однако в течение суток оккупанты понесли потери как в технике, так и в личном составе.

За сутки Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 11 воздушных целей врага: три самолета, один вертолет, четыре беспилотника и три крылатых ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили шесть атак врага.

Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит в непризнанном Приднестровье и как к этому причастна РФ.