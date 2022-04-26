Веры им нет, мы помним Иловайск: Арестович о террористической активности РФ в Приднестровье и ситуации в Мариуполе

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о ситуации касательно российского вторжения, террористической активности РФ на территории непризнанного Приднестровья и ситуации в Мариуполе.
По словам Арестовича, военно-политическая обстановка вокруг Украины изменилась. Главное направление ее изменений – это российская террористическая активность в так называемом Приднестровье на территории нашей страны-соседки Молдовы.
Российские власти на уровне своих высших представителей заявляют о необходимости оккупировать Молдову и сегодняшние ракетные удары по Одесскому региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии.
Военно-политическое руководство Украины полностью понимает эту угрозу, находится в постоянной связи с нашими соседями и знает, что с этим делать.
А российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение и политическое поражение в мире.
А российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение и политическое поражение в мире.
Об этом может свидетельствовать, в частности, встреча на авиабазе Рамштайн в Германии министров обороны 40 стран мира. На ней также присутствовали министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны США Ллойд Остин.
На встрече Остин заявил, что он перевернет небо и землю, но предоставит оружие Украине, что означает освобождение Украины от российских захватчиков военным путем.
Очень непростая обстановка в Мариуполе. Противник продолжает наносить удары по территории завода Азовсталь. Однако наши войска держатся и совершают необходимые вылазки.
Украина прибегает к огромным дипломатическим усилиям, чтобы спасти тех, кто там остался.
Сегодня, 26 апреля, тему Мариуполя обсуждал президент Турции Эрдоган с президентом России. Владимир Путин, как и всегда, проявил цинизм и сказал, что сопротивления там нет, а украинским военным лучше сдаться.
Но веры ему, как всегда, нет. Мы помним Иловайск.
Но веры ему, как всегда, нет. Мы помним Иловайск.
По словам местных властей Мариуполя, после того, как россияне вчера объявили о коридоре для мирных жителей из Азовстали, они нанесли удары артиллерией по выходу из завода. Такая цена российским договоренностям.
За сутки Воздушным силам ВСУ удалось уничтожить 11 воздушных целей врага: три самолета, один вертолет, четыре беспилотника и три крылатых ракеты.
На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили шесть атак врага.
Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит в непризнанном Приднестровье и как к этому причастна РФ.