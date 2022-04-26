Віри їм немає, ми пам’ятаємо Іловайськ: Арестович про терористичну активність РФ у Придністров’ї та ситуацію в Маріуполі

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію щодо російського вторгнення, терористичну активність РФ на території невизнаного Придністров’я та ситуацію у Маріуполі.
Дещо змінилась військово-політична обстановка навколо України. Головний напрямок її змін — це російська терористична активність у так званому Придністров’ї на території нашої країни-сусідки Молдови.
Російська влада на рівні своїх вищих представників заявляє про необхідність окупувати Молдову і сьогоднішні ракетні удари по Одещині можуть свідчити про намір РФ додати до всіх напрямків наступу ще й регіон української Бесарабії.
Воєнно-політичне керівництво України цілком розуміє цю загрозу, знаходиться на постійному зв’язку з нашими сусідами та знає, що з цим робити.
А російському керівництву можу передати, що додавання ще одного напряму просто прискорить вашу військову поразку тут і політичну поразку у світі.
А російському керівництву можу передати, що додавання ще одного напряму просто прискорить вашу військову поразку тут і політичну поразку у світі.
Про це може свідчити, зокрема, зустріч на авіабазі Рамштайн у Німеччині міністрів оборони 40 країн світу. На ньому були присутні також міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони США Ллойд Остін.
На зустрічі Остін заявив, що він переверне небо і землю, але надасть Україні зброю, що означатиме звільнення України від російських загарбників військовим шляхом.
Дуже складна обстановка в Маріуполі. Противник продовжує наносити удари по території заводу Азовсталь. Однак наші війська тримаються та здійснюють необхідні вилазки.
Україна вдається до величезних дипломатичних зусиль, щоб врятувати тих, хто там залишився.
Сьогодні, 26 квітня, тему Маріуполя обговорював президент Туреччини Ердоган з президентом Росії. Путін, як і завжди, вдався до цинізму та сказав, що спротиву там немає, а українським військовим краще здатись.
Однак віри йому, як і завжди, немає. Ми пам’ятаємо Іловайськ.
Однак віри йому, як і завжди, немає. Ми пам’ятаємо Іловайськ.
За словами місцевої влади Маріуполя, після того, як росіяни вчора оголосили про коридор для мирних жителів з Азовсталі, вони ж завдавали артилерійських ударів по прохідній з заводу. Ось така ціна російським домовленостям.
Протягом доби українські військові знищили 11 повітряних цілей ворога: три літаки, один вертоліт, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня та три крилатих ракети.
На території Донецької та Луганської областей відбили шість атак ворога.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відбувається у невизнаному Придністров’ї та як до цього причетна РФ.