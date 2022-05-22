Это историческое достижение! Главные тезисы обращения Зеленского 22 мая и полное видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 22 мая.
Рад отметить, что украинско-польские отношения наконец – на абсолютно чистой и искренней основе, без каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия.
Это историческое достижение. И я желаю, чтобы братство между украинцами и поляками сохранялось всегда.
Это историческое достижение. И я желаю, чтобы братство между украинцами и поляками сохранялось всегда.
Как я сказал об этом сегодня перед депутатами: чтобы наше единство, единство украинцев и поляков, было постоянной величиной, которую никому не нарушить.
Напомним, мы также публиковали выступление Зеленского в Верховной Раде на приезде президента Польши Анджея Дуды.