Это историческое достижение! Главные тезисы обращения Зеленского 22 мая и полное видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 22 мая.

Рад отметить, что украинско-польские отношения наконец – на абсолютно чистой и искренней основе, без каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия.

Это историческое достижение. И я желаю, чтобы братство между украинцами и поляками сохранялось всегда.

Как я сказал об этом сегодня перед депутатами: чтобы наше единство, единство украинцев и поляков, было постоянной величиной, которую никому не нарушить.

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Главное из обращения президента:

Подписал указ о введении нового знака отличия Украины – для благодарности тем городам партнерских государств, которые больше всего помогли. И первым таким городом стал Жешув. Город-спаситель. Совершенно справедливо.

Другое решение – это подготовка законопроекта, который будет зеркальным соответствием принятого в Польше закона об украинце. Украинцы и украинки, временно находящиеся в Польше, спасаясь от войны, де-факто и де-юре получили те же возможности, что и поляки. И это будет верный жест – принять такой закон в Украине.

Вводим с Польшей общий таможенный контроль. Это значительно ускорит прохождение процедур на границе. Уберет большинство коррупционных рисков. Это также и начало нашей интеграции в общее таможенное пространство Евросоюза.

Говорили сегодня с Анджеем и об оборонной поддержке для Украины, об ужесточении санкций против России. И о том, какие шаги нуждаемся, чтобы реализовать нашу общую цель – полноправное членство Украины в Евросоюзе.

Говорил с премьер-министром Британии. Рассказал ему о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта – прежде всего агропродукции. А также объем импорта горючего в Украину.

В понедельник приобщусь к дискуссиям на Давосском форуме. Это наиболее влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать.

В течение недели будут и другие публичные выступления, в частности, обращения к студентам и университетскому сообществу Стэнфорда. А также специальный формат общения с политическим и экспертным сообществами Индонезии. Состоится новая встреча представителей государств-партнеров – Рамштайн-2. Ожидаем новые полезные решения для нашей обороны.

Подписал указ о награждении наших военных. 194 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 44 посмертно.

Каждый и каждый должны всегда помнить об этих людях. Тех, кто отдает жизнь за Украину.

Полное видео обращения Зеленского 22 мая

Напомним, мы также публиковали выступление Зеленского в Верховной Раде на приезде президента Польши Анджея Дуды.