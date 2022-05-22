Це історичне досягнення! Головні тези зі звернення Зеленського 22 травня та повне відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців ввечері 22 травня.
Радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини.
Це історичне досягнення. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди.
Це історичне досягнення. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди.
Як я сказав про це сьогодні перед депутатами: щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити.
Нагадаємо, ми також публікували виступ Зеленського у Верховній Раді під час приїзду президента Польщі Анджея Дуди.