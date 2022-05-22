Україна

Це історичне досягнення! Головні тези зі звернення Зеленського 22 травня та повне відео

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 22 Травня 2022, 23:36
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Як ЗСУ знищили ворога біля українського Нью-Йорка
Хочуть звинуватити ЗСУ в екологічній катастрофі. Як українські військові знищили ворога біля українського Нью-Йорка
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Виступ Зеленського у Верховній Раді 22.05.2022
Україна та Польща пишуть новий том спільної історії — основні тези зі звернення Зеленського у Верховній Раді
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