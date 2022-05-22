Це історичне досягнення! Головні тези зі звернення Зеленського 22 травня та повне відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців ввечері 22 травня.

Радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини.

Це історичне досягнення. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди.

Як я сказав про це сьогодні перед депутатами: щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити.

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Головне зі звернення президента:

Підписав указ про запровадження нової відзнаки України – для вдячності тим містам партнерських держав, які найбільше допомогли. І першим таким містом став Жешув. Місто-рятівник. Цілком справедливо.

Інше рішення – це підготовка законопроекту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про українців. Українці й українки, які тимчасово перебувають в Польщі, рятуючись від війни, де-факто і де-юре отримали ті ж можливості, що і поляки. І це буде правильний жест – ухвалити такий закон в Україні.

Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу.

Говорили сьогодні з Анджеєм і про оборонну підтримку для України, про посилення санкцій проти Росії. І про те, яких кроків потребуємо, щоб реалізувати нашу спільну мету – повноправне членство України в Євросоюзі.

Говорив з премʼєр-міністром Британії. Розказав йому про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту – передусім, агропродукції. А також обсяг імпорту пального в Україну.

У понеділок долучусь до дискусій на Давоському форумі. Це найбільш впливовий світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати.

Протягом тижня будуть й інші публічні виступи, зокрема звернення до студентів і університетської спільноти Стенфорда. А також спеціальний формат спілкування з політичною й експертною спільнотами Індонезії. Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів – Рамштайн-2. Очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони.

Підписав указ про нагородження наших військових. 194 військовослужбовці Збройних сил України відзначені державними нагородами. З них 44 посмертно.

Кожен і кожна мають завжди памʼятати про цих людей. Тих, хто віддає життя за Україну.

Повне відео звернення Зеленського 22 травня

Нагадаємо, ми також публікували виступ Зеленського у Верховній Раді під час приїзду президента Польщі Анджея Дуди.