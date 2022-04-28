Это не война людей, здесь нужна техника! Роман Костенко о ситуации на фронте и что может изменить ход боевых действий

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал о ситуации на фронте и обороне Николаева и области.

Ситуация на фронте

Сейчас ситуация сложная. Россияне постоянно используют артиллерию. Наши войска могут наносить симметричный удар.

Чтобы сделать асимметричный ответ, мы ждем помощи наших партнеров, до последнего солдата в окопе.

Роман Костенко рассказал о ситуации в окопах:

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Видя, как они нас утюжат, солдаты говорят об ожидаемых гаубицах.

Россияне зарылись вдоль оросительных каналов, что делает их изъятие очень сложным.

“Пасочки” могут серьезно изменить ход боевых действий, считает Костенко. Но их нужно большое количество.

Нам нужно научить новых бойцов, как пользоваться “пасочками”. Нам очень нужны гаубицы, которые могут поражать противника на 30 и более километров.

Ситуация в Николаевской области

Николаев и область постоянно находятся под обстрелами.

Мы уже показали, что способны обороняться, даже когда не были готовы к этому. Николаев готовится: и местные, и военные, все спецслужбы и правоохранительные органы.

— Местные приобщаются к рытью окопов. Готовится оборона города и области. Сейчас сил и средств достаточно, — отметил Костенко.

Это не война людей. Здесь нужна техника. Враг не жалеет своих солдат и технику, поэтому и нам нужно их чем-то жечь.

О Герасимове и Изюмском направлении

Роман Костенко прокомментировал неподтвержденную информацию о прибытии Валерия Герасимова — начальника штаба РФ — для личного командования наступлением на Изюмском направлени:

Это выглядит так, будто я поставил кому-то задание, а он его не выполнил. Раз не выполнил, тогда езжай сам.

Это значит, что у врага “подгорает”. Поэтому, возможно, что это вопрос наказания за провал, вариант унижения.

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