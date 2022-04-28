Украина

Это не война людей, здесь нужна техника! Роман Костенко о ситуации на фронте и что может изменить ход боевых действий

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 28 апреля 2022, 22:00

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