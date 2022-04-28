Україна

Це не війна людей, тут потрібна техніка! Роман Костенко про ситуацію на фронті та що може змінити хід бойових дій

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 28 Квітня 2022, 22:00

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