Це не війна людей, тут потрібна техніка! Роман Костенко про ситуацію на фронті та що може змінити хід бойових дій

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів про ситуацію на фронті та оборону Миколаївщини.
На цей момент ситуація складна. Росіяни постійно застосовують артилерію. Наші війська можуть завдавати симетричного удару у відповідь.
Щоб зробити асиметричну відповідь, ми чекаємо на допомогу наших партнерів, до останнього солдата в окопі.
Щоб зробити асиметричну відповідь, ми чекаємо на допомогу наших партнерів, до останнього солдата в окопі.
Роман Костенко розповів про ситуацію в окопах:
Бачачи, як вони нас утюжать, солдати говорять про очікувані гаубиці.
Бачачи, як вони нас утюжать, солдати говорять про очікувані гаубиці.
Росіяни закопались уздовж зрошувальних каналів, що робить їхнє вилучення дуже складним. “Пасочки” можуть серйозно змінити хід бойових дій, вважає Костенко. Але їх потрібна велика кількість.
Нам потрібно навчити нових бійців, як користуватись “пасочками”. Нам вкрай необхідні гаубиці, які можуть вражати противника на 30 і більше кілометрів.
Нам потрібно навчити нових бійців, як користуватись “пасочками”. Нам вкрай необхідні гаубиці, які можуть вражати противника на 30 і більше кілометрів.
Миколаїв та область постійно перебувають під обстрілами.
Ми вже показали, що здатні оборонятися, навіть коли були не готові до цього. Миколаїв готується, і місцеві, і військові, всі спецслужби та правоохоронні органи.
Ми вже показали, що здатні оборонятися, навіть коли були не готові до цього. Миколаїв готується, і місцеві, і військові, всі спецслужби та правоохоронні органи.
— Місцеві долучаються до риття окопів. Готується оборона міста та області. Зараз сил і засобів достатньо, — зазначив Костенко.
Це не війна людей. Тут потрібна техніка. Ворог не жаліє своїх солдат та техніку, тому нам потрібно їх чимось палити.
Це не війна людей. Тут потрібна техніка. Ворог не жаліє своїх солдат та техніку, тому нам потрібно їх чимось палити.
Роман Костенко прокоментував непідтверджену інформацію щодо прибуття Валерія Герасимова — начальника штабу РФ — для особистого командування наступом на Ізюмський напрямок:
Це виглядає так, ніби я поставив комусь завдання, а він його не виконав. Раз не виконав, тоді їдь сам.
Це виглядає так, ніби я поставив комусь завдання, а він його не виконав. Раз не виконав, тоді їдь сам.
Це означає, що у ворога “підгорає”. Тому, можливо, що це питання покарання за провал, варіант приниження.
Раніше ми розповідали, як Європа відмовляється від російського газу.