Этот процесс очень чувствителен: Анна Маляр объяснила, почему эвакуацию из Азовстали пока не комментируют

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об эвакуации из Азовстали.
Я понимаю те волнения и переживания, которые сейчас овладели нашей страной. Потому что это наши защитники, они наши герои, и действительно мы делаем все возможное, чтобы их спасти. И я понимаю, что все хотят знать хотя бы какую-нибудь информацию об их эвакуации.
Однако продолжаются переговоры и операция по спасению, которая имеет несколько сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить как самому процессу, так и нашим защитникам.
Надо сказать, что это касается не только данной конкретной операции спасения, если мы говорим о защитниках Азовстали и Мариуполя. Весь процесс обмена, который происходит в этой области, как говорится, любит тишину.
Наши активисты и небезразличные люди, наоборот, пытающиеся проводить информационные кампании по обмену того или иного конкретного человека, часто могут затруднять процесс переговоров.
Это та история, которой должны заниматься профессионалы из государственных органов власти.
Это та история, которой должны заниматься профессионалы из государственных органов власти.
В России есть свои процессы и политические группировки, работающие прежде всего на свою внутреннюю аудиторию. Поэтому во время этой операции спасения и переговоров мы слышим разные заявления.
Мы должны воспринимать это как политические заявления, направленные на пропаганду внутреннего российского потребления.
Мы должны воспринимать это как политические заявления, направленные на пропаганду внутреннего российского потребления.
Что касается процесса переговоров, то он продолжается, равно как и операция спасения.
Ранее мы рассказывали о том, как проходит эвакуация украинских военных из Азовстали.