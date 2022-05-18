Этот процесс очень чувствителен: Анна Маляр объяснила, почему эвакуацию из Азовстали пока не комментируют

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об эвакуации из Азовстали.

Я понимаю те волнения и переживания, которые сейчас овладели нашей страной. Потому что это наши защитники, они наши герои, и действительно мы делаем все возможное, чтобы их спасти. И я понимаю, что все хотят знать хотя бы какую-нибудь информацию об их эвакуации.

Однако продолжаются переговоры и операция по спасению, которая имеет несколько сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить как самому процессу, так и нашим защитникам.

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Надо сказать, что это касается не только данной конкретной операции спасения, если мы говорим о защитниках Азовстали и Мариуполя. Весь процесс обмена, который происходит в этой области, как говорится, любит тишину.

Наши активисты и небезразличные люди, наоборот, пытающиеся проводить информационные кампании по обмену того или иного конкретного человека, часто могут затруднять процесс переговоров.

Это та история, которой должны заниматься профессионалы из государственных органов власти.

О желании российской Госдумы сделать невозможным процесс обмена

В России есть свои процессы и политические группировки, работающие прежде всего на свою внутреннюю аудиторию. Поэтому во время этой операции спасения и переговоров мы слышим разные заявления.

Мы должны воспринимать это как политические заявления, направленные на пропаганду внутреннего российского потребления.

Что касается процесса переговоров, то он продолжается, равно как и операция спасения.

Ранее мы рассказывали о том, как проходит эвакуация украинских военных из Азовстали.