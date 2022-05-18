Цей процес дуже чутливий: Ганна Маляр пояснила, чому евакуацію з Азовсталі поки не коментують

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про евакуацію з Азовсталі.

Я розумію ті хвилювання і переживання, які зараз оволоділи нашою країною. Тому що це наші захисники, вони наші герої та дійсно ми робимо все можливе, щоб їх врятувати. І я розумію, що всі хочуть знати хоча б якусь інформацію про їх евакуацію.

Проте тривають перемовини та операція порятунку, яка має кілька складних етапів. Цей процес дуже чутливий. Будь-яка інформація, яку ми оголосимо публічно, може зашкодити як самому процесу, так і нашим захисникам.

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Потрібно сказати, що це стосується не лише даної конкретної операції порятунку, якщо ми говоримо про оборонців Азовсталі та Маріуполя. Увесь процес обміну, який відбувається у цій царині, як то кажуть, любить тишу.

Наші активісти та небайдужі люди, які навпаки намагаються проводити інформаційні кампанії щодо обміну тієї чи іншої конкретної людини, часто можуть цим ускладнювати процес перемовин.

Це та історія, якою повинні займатись професіонали з державних органів влади.

Про бажання російської Держдуми унеможливити процес обміну

У Росії є свої процеси та політичні угруповання, які працюють насамперед на свою внутрішню аудиторію. Тому протягом цієї операції порятунку та перемовин ми чуємо різні заяви.

Ми маємо це сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропаганду внутрішнього російського споживання.

Що стосується процесу перемовин, то він триває, так саме як і операція порятунку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як проходила евакуація українських військових з Азовсталі.