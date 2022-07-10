Алгоритм действий во время ракетной атаки по больнице — в Ровенской области провели обучение для медиков

Война заставила каждого украинца задуматься о том, как не лишиться своей жизни. Об этом хотя бы раз думали даже те, кто живет в относительно спокойных областях Украины и не имеет соседства с Россией и Белорусью.

И хотя белорусы уверяют в том, что не будут нападать на Украину и содействовать в войне РФ, Львовская, Ровенская области и Волынь готовятся к худшему сценарию. Например, в Ровенской области провели обучение и смоделировали ситуацию возможного ракетного удара по больнице.

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Где прятаться, кого вызывать и что делать, если вражеская ракета попала в здание — все это отрабатывали вместе с экстренными службами, силовиками, медиками и представителями общин. Тушили условный пожар, эвакуировали из укрытия пациентов.

Проводят такие учения для того, чтобы знать, как правильно действовать в критической ситуации и не допустить паники. Чтобы спасателям было легче разбирать завалы и спасать раненых, представители спасательных служб призывают всех руководителей заведений владеть полной информацией о зданиях и иметь надежные укрытия.

Основная проблема, с которой мы сталкиваемся во время критических и опасных ситуаций — персонал даже не знает точное количество людей, которые находились в помещении.

Руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль отмечает: такие учения необходимы повсюду и для всех, чтобы избежать большого количества жертв в таких ситуациях.

Имея опыт 11 ракетных обстрелов Ровенской области, мы трансформировали пережитое в знание.

Такие учения планируют провести во всех районах области.

Кстати, обучают обороне и в Киеве: не только медперсонал, но и всех желающих научиться гражданской защите в условиях войны. Как приобщиться и чему именно учат — читай в материале.

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