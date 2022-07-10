Алгоритм дій під час ракетної атаки на лікарню — на Рівненщині провели навчання для медиків

Війна змусила кожного українця замислюватися над тим, як не втратити життя. Про це бодай раз думали навіть ті, хто живуть у відносно спокійних областях України і не мають сусідства з Росією та Білорусією.

І хоч білоруси запевняють у тому, що не нападатимуть на Україну та не сприятимуть у війні РФ, Львівщина, Рівненщина та Волинь готуються до найгіршого. Наприклад, на Рівненщині провели навчання та змоделювали ситуацію можливої атаки по лікарні.

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Де ховатися, кого викликати, та що робити, якщо ворожа ракета влучила у заклад — все це відпрацьовували разом з екстреними службами, силовиками, медиками та представниками громад. Гасили умовну пожежу, евакуйовували з укриття пацієнтів.

Проводять такі навчання для того, аби знати, як правильно діяти у критичній ситуації та не допустити паніки. Аби рятувальникам було легше розбирати завали та рятувати поранених, представники служб порятунку закликають усіх керівників закладів володіти повною інформацією про будівлі та мати надійні укриття.

Основна проблема, з якою ми стикаємося під час критичних та небезпечних ситуацій — персонал навіть не знає точну кількість людей, яка перебувала у приміщенні.

Керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль зазначає: такі навчання необхідні всюди та для всіх, аби уникати великої кількості жертв за подібної ситуації.

Маючи досвід 11 ракетних обстрілів Рівненщини, ми трансформували пережите у знання.

Такі навчання планують провести у всіх районах області.

До речі, навчають оборони й у Києві: не лише медперсонал, а всіх охочих навчитися цивільного захисту в умовах війни. Як долучитися та чого саме вчать — читай у матеріалі.

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