Україна

Алгоритм дій під час ракетної атаки на лікарню — на Рівненщині провели навчання для медиків

Катерина Курбанова 10 Липня 2022, 23:00

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