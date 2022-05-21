Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить нас – главные тезисы и полное видео обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру на 87-й день войны с Россией.
– Война продолжается. Она не кончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти к победе.
Возможно, кому-то в тыловых городах кажется, что о войне можно забыть. И стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет.
Возможно, кому-то в тыловых городах кажется, что о войне можно забыть. И стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет.
Каждый день украинцы гибнут за нашу независимость. И каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Тем, чем могут. Так, как могут, — добавил президент.
Напомним, ранее мы публиковали первое интервью президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской, которое они дали вместе с начала войны.