Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить нас – главные тезисы и полное видео обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и миру на 87-й день войны с Россией.

– Война продолжается. Она не кончилась. Нам еще предстоит сразиться и идти к победе.

Возможно, кому-то в тыловых городах кажется, что о войне можно забыть. И стать беззаботным. Или даже небрежным. Но нет.

Каждый день украинцы гибнут за нашу независимость. И каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне. Тем, чем могут. Так, как могут, — добавил президент.

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Главное из обращения Зеленского сегодня:

Сегодня День науки и День Европы. Поздравляю наших ученых, которые, несмотря на все трудности, работают, чтобы Украина сохранила и развила свой научный потенциал. Слова благодарности всем, кто прилагает усилия, чтобы Украина наконец-то стала частью объединенной Европы. Все наши дипломаты и государственные служащие, которые за считанные недели должны выполнить задачу, что другие государства преодолевали годами.

В Киеве провел переговоры и поблагодарил премьер-министра Португалии за всю ту поддержку, которую оказывают Украине. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против России. Португалия готова приобщиться к восстановлению украинских школ и детских садов.

Благодарен президенту Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов

В разговоре с премьер-министром Италии основное внимание было уделено ситуации на поле боя и тому, как можно ускорить победу. Согласились, что предстоит ускорить шестой пакет санкций против России

Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы уничтожить нас. На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, армия РФ пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные силы Украины сдерживают это наступление.

215 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 30 – посмертно.

Полное видео обращения Зеленского 21 мая

Напомним, ранее мы публиковали первое интервью президента Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской, которое они дали вместе с начала войны.