Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб знищити нас — головні тези й повне відео зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та світу на 87 день війни з Росією.

– Війна триває. Вона не закінчилася. Нам ще потрібно битися і йти до перемоги.

Можливо, комусь у тилових містах здається, що про війну можна забути. І стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні.

Щодня українці гинуть за нашу незалежність. І кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Тим, чим можуть. Так, як можуть, — додав президент.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Головне зі звернення Зеленського сьогодні:

Сьогодні День науки й День Європи. Вітаю наших науковців, які попри всі труднощі працюють, щоб Україна зберегла і розвинула свій науковий потенціал. Слова вдячності усім, хто докладає зусиль, щоб Україна нарешті стала частиною обʼєднаної Європи. Всім нашим дипломатам і державним службовцям, які за лічені тижні мають виконати завдання, яке інші держави долали роками.

У Києві провів переговори й подякував премʼєр-міністру Португалії за всю ту підтримку, яку надають Україні. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії. Португалія готова долучитися до відбудови українських шкіл і дитячих садочків.

Вдячний президенту Байдену за невідкладне підписання ухваленого Конгресом пакета підтримки для України на 40 мільярдів доларів

В розмові з премʼєр-міністром Італії основну увагу приділили ситуації на полі бою і тому, як можна пришвидшити перемогу. Погодились, що має бути прискорений шостий пакет санкцій проти Росії

Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб знищити нас. На Донбасі ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, армія РФ намагається наступати на Словʼянськ і Сєвєродонецьк. Збройні сили України стримують цей наступ.

215 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами. З них 30 посмертно.

Повне відео звернення Зеленського 21 травня

Нагадаємо, раніше ми публікували перше інтерв’ю президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської, яке вони дали разом з початку війни.