Росія направила фактично всі свої ресурси, щоб знищити нас — головні тези й повне відео зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та світу на 87 день війни з Росією.
– Війна триває. Вона не закінчилася. Нам ще потрібно битися і йти до перемоги.
Можливо, комусь у тилових містах здається, що про війну можна забути. І стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні.
Можливо, комусь у тилових містах здається, що про війну можна забути. І стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні.
Щодня українці гинуть за нашу незалежність. І кожен та кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Тим, чим можуть. Так, як можуть, — додав президент.
Нагадаємо, раніше ми публікували перше інтерв’ю президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської, яке вони дали разом з початку війни.