Люди

Ніч, коли все почалося… Зеленські розповіли про свій перший день війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Травня 2022, 12:30

Більше відео
0:09:04
Чи зможе Україна заплатити всі борги під час війни
Чи зможе Україна сплатити свій борг? Тимофій Милованов розповів про економіку під час війни
0:04:44
евакуація поранених
Історії порятунку і надії! Як поранених українців доправляють у Німеччину на лікування
0:03:26
Іванків
Історія про людяність! Як на Київщині рибне підприємство стало легендою, врятувавши жителів від голоду
0:04:00
Тайра
Вона в полоні, але кадри є. Відео з нагрудної камери парамедика Тайри з Маріуполя
Дивитись більше

Останні відео
0:03:19
Харківщина. Ситуація зараз

Якщо сатана існує, то це командування російською армією: ситуація на Харківщини
0:02:07
Білогорівка Луганська область
Одна із найбільших перемог української армії — Білогорівка. Чому туди так тягне окупантів?
1:11:00
Володимир і Олена Зеленські - відверто про емоції 24 лютого
Ніч, коли все почалося… Зеленські розповіли про свій перший день війни
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо
Як працює метро у Києві сьогодні: пересадки й закриті станції
0:09:04
Чи зможе Україна заплатити всі борги під час війни
Чи зможе Україна сплатити свій борг? Тимофій Милованов розповів про економіку під час війни
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 травня
0:03:34
Дефіцит скла в Україні
Засклити Україну — завдання непросте! Як держава боротиметься з дефіцитом матеріалу
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Звернення Зеленського 20 травня
Люблю вас! Не підведу! Володимир Зеленський звернувся до українців
0:04:44
евакуація поранених
Історії порятунку і надії! Як поранених українців доправляють у Німеччину на лікування
Більше відео
Білогорівка Луганська область
Читати далі
Одна із найбільших перемог української армії — Білогорівка. Чому туди так тягне окупантів?
Зміна графіку київського метро з 21 квітня 2022 року - що відомо
Читати далі
Як працює метро у Києві сьогодні: пересадки й закриті станції

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь