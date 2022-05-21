Ніч, коли все почалося… Зеленські розповіли про свій перший день війни

20 травня 2019 року відбулась інавгурація президента України Володимира Зеленського. Минуло три роки. З цієї нагоди Володимир та Олена Зеленські дали інтерв’ю ексклюзивно для телеканалу ICTV.

Подружжя поділилось своїми першими емоціями та діями зранку 24 лютого, яке назавжди розділило життя українців на “до” і “після”.

Перша леді згадує, як тієї зимної ночі прокинулась від дивних звуків за вікном. Виявилось, що це вже гупали постріли. Було темно, а чоловіка поруч не було. Він був у сусідній кімнаті — одягнений у костюм… без краватки.

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Авжеж я зрозуміла… Я запитала, що відбувається? А він сказав лише: “Почалося!” Емоцію тут не можна передати — це і жах, і заціпеніння. Він (Володимир — ред.) це мені сказав і пішов.

За словами Олени, в той момент президент був, наче натягнута струна. Тоді всі одразу зрозуміли, що життя змінилося назавжди.

Тепер перша леді, як і мільйони українців, живе заради дня, коли президент скаже з екрана телевізора: “Ну все, скінчилося! Перемога!”

Володимир розповідає, що отримав сигнал ще до того, як почались перші обстріли. Тому він зібрався й поїхав у офіс.

Коли почалася підготовка, ми були на готові. Ми розуміли, звідки може бути ризик наступу. Тому одразу, коли почались постріли, я отримав сигнал і приїхав.

Наостанок перед тим, як піти, він попросив жінку пояснити дітям, що почалася війна. Чесно й без вигадок, адже навіть наймолодші повинні розуміти, як себе вести в цей нелегкий час.

Олена Зеленська так і зробила. Утім була здивована реакцією діточок.

— Діти мене якось здивували… Я намагалась бути енергійною, веселою, наче нічого такого не відбувалося. Вони дисципліновано виконували всі мої вказівки — швидко збирались.

Уже через певний час приходить розуміння того, що ми не знаємо, коли побачимо тата знову. Були й сльози кілька разів. Але все ж таки вони тримаються молодці, як тато. Знають, що він і вони витримають, — ділиться Зеленська.

Президент України має гарну традицію — щовечора звертатись до українців та пояснювати ситуацію в країні. Дивись повне звернення Зеленського 20 травня.