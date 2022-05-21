Ночь, когда все началось… Зеленские рассказали о своем первом дне войны

20 мая 2019 состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Прошло три года. По этому случаю Владимир и Елена Зеленские дали интервью эксклюзивно для телеканала ICTV.

Супруги поделились своими первыми эмоциями и действиями утром 24 февраля, которое навсегда разделили жизнь украинцев на “до” и “после”.

Первая леди вспоминает, как в ту зимнюю ночь проснулась от странных звуков за окном. Оказалось, что это уже были выстрелы. Было темно, а мужа рядом не было. Он был в соседней комнате — уже одетый в костюм… без галстука.

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Да, я поняла… Я спросила, что происходит? А он сказал только: “Началось!” Эмоции здесь нельзя передать — это и ужас, и оцепенение. Он (Владимир — ред.) это мне сказал и ушел.

По словам Елены Зеленской, в тот момент президент был, как натянутая струна. Тогда все сразу поняли, что жизнь изменилась навсегда.

Теперь первая леди, как и миллионы украинцев, живет ради дня, когда президент скажет с экрана телевизора: “Ну все, кончилось! Победа!”

Владимир рассказывает, что получил сигнал еще до того, как начались первые обстрелы. Поэтому он собрался и поехал в офис.

Когда началась подготовка, мы были готовы. Мы понимали, откуда может быть риск наступления. Поэтому, когда начались выстрелы, я получил сигнал и приехал.

Напоследок перед уходом он попросил жену объяснить детям, что началась война. Честно и без выдумок, ведь даже самые младшие должны понимать, как себя вести в это нелегкое время.

Елена Зеленская так и поступила. Впрочем, была удивлена ​​реакцией детишек.

— Дети меня как-то удивили… Я пыталась быть энергичной, веселой, будто ничего такого не происходило. Они дисциплинированно выполняли все мои указания — быстро собирались.

Уже через время приходит понимание того, что мы не знаем, когда увидим папу снова. Были и слезы несколько раз. Но все же они держатся молодцы, как папа. Знают, что он и они выдержат, — делится Зеленская.

У президента Украины хорошая традиция — каждый вечер обращаться к украинцам и объяснять ситуацию в стране. Смотри полное обращение Зеленского 20 мая.