Три ключевых момента! Подоляк рассказал о главном с визита Зеленского в Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает усиливать поддержку Украины странами-партнерами. Для этого он осуществляет рабочие визиты в разные страны.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона Єдині новини прокомментировал визит Владимира Зеленского в Нидерланды и рассказал о результатах личных встреч президента Украины с лидерами стран-партнеров.

Главное с визита Зеленского в Нидерланды

Подоляк выделил три основных составляющих, на которые следует обратить внимание.

Первое — визит в Международный криминальный суд и фиксация того, что нужно прекратить говорить о гибридных трибуналах и гибридном правосудии.

— Чтобы исторически зафиксировать невозможность существования таких режимов, который сегодня есть в РФ, нужно провести отдельно структурированный международный трибунал именно под отдельную войну — под войну в Украине, которую начала Россия, — говорит Подоляк.

Второе — акцент на том, что вступление в НАТО для Украины является принципиальной позицией.

— Мы понимаем, что во время войны не сможем получить членство в НАТО, это очевидно для всех. По крайней мере, мы хотим понимать, что процедура будет проведена быстрее сразу после победного финала этой войны, — акцентировал советник ОП.

Третья составляющая — это оружие.

— Мы говорим о том, что Россия атакует мирное население, чтобы вызвать определенные панические настроения и сломать наш моральный дух.

Нам нужно закрыть небо до конца, а также дальнобойные ракеты, чтобы уничтожать склады, которые Россия использует для баллистического обеспечения своих группировок.

Нам крайне необходима тактическая авиация, которая сможет отогнать такую авиацию России, — подытожил Подоляк.

По его словам, Владимир Зеленский также акцентирует, что контрнаступление — это огромное количество различных мер, десятки и сотни событий, которые начнутся или уже начались и будут продолжаться, пока мы не деоккупируем всю территорию Украины.

Также в Нидерландах Владимир Зеленский выступил с мощной речью. Ранее мы рассказывали об основном из выступления Зеленского в Гааге 4 мая 2023 года.

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Фото: Getty Images