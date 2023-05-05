Украина

Три ключевых момента! Подоляк рассказал о главном с визита Зеленского в Нидерланды

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 мая 2023, 14:00
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Уничтожение неизбежно! Наталья Гуменюк передала “привет” оккупантам и рассказала о ситуации в Херсонской области
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