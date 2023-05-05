Три ключові моменти! Подоляк розповів про головне з візиту Зеленського до Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський продовжує залучатися підтримкою країн-партнерів. Для цього він здійснює робочі візити до різних країн.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини прокоментував візит Володимира Зеленського до Нідерландів та розповів про результати особистих зустрічей президента України з лідерами країн-партнерів.

Головне з візиту Зеленського до Нідерландів

Подоляк виділив три основні складові, на які варто звернути увагу.

Перше — візит до Міжнародного кримінального суду та фіксація того, що треба припинити говорити про гібридні трибунали та гібридне правосуддя.

— Щоб історично зафіксувати неможливість існування таких режимів, яким сьогодні є РФ, треба провести окремо структурований міжнародний трибунал саме під окрему війну — під війну в Україні, яку розпочала Росія, — говорить Подоляк.

Друге — підкреслення того, що вступ до НАТО для України є принциповою позицією.

— Ми розуміємо, що під час війни не зможемо отримати членство в НАТО, це очевидно для всіх. Принаймні ми хочемо розуміти, що процедура буде швидшою відразу після переможного фіналу цієї війни, — акцентував радник ОП.

Третя складова — це зброя.

— Ми говоримо про те, що Росія атакує мирне населення, щоб викликати певні панічні настрої та зламати наш моральний дух.

Нам потрібно закрити небо до кінця, також далекобійні ракети, щоб знищувати склади, які Росія використовує для балістичного забезпечення своїх угрупувань.

Нам вкрай необхідна тактична авіація, яка зможе відігнати таку авіацію Росії, — підсумував Подоляк.

За його словами, Володимир Зеленський також акцентує, що контрнаступ — це величезна кількість різних заходів, десятки та сотні подій, які почнуться чи вже почалися і триватимуть, поки ми не деокупуємо усю територію України.

Також у Нідерландах Володимир Зеленський виступив з потужною промовою. Раніше ми розповідали про основне з виступу Зеленського в Гаазі 4 травня 2023 року.

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Фото: Getty Images