Україна

Три ключові моменти! Подоляк розповів про головне з візиту Зеленського до Нідерландів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Травня 2023, 14:00
Михайло Подоляк про візит Зеленського до Нідерландів

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Михайло Подоляк про візит Зеленського до Нідерландів
Три ключові моменти! Подоляк розповів про головне з візиту Зеленського до Нідерландів
0:04:39
Потрапили під обстріл та відразу помстились: як гармати Гіацинт нищать ворога
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