Доказательная медицинская помощь в телефоне! UNICEF запустил горячую линию для украинских родителей

В Украине заработала национальная горячая линия Доказово. Позвонив на нее, ты получишь информацию о вакцинации, грудном вскармливании и питании детей до трех лет.

Горячую линию запустил UNICEF при поддержке Министерства здравоохранения Украины. Руководительница проектов по социальным и поведенческим изменениям UNICEF Людмила Паламар рассказала в эфире телемарафона детали.

У украинцев все больше и больше вопросов о своем здоровье и здоровье своих детей. Это было актуально и до войны, но сейчас многое меняется. Не у всех есть регулярный доступ и связь с собственным врачом, — объясняет Паламар.

Поэтому UNICEF решил помочь родителям получать всю необходимую информацию от надежных источников, то есть врачей, занимающихся доказательной медициной.

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На линии работают 50 консультантов-медиков, которые постоянно проходят тренинги и получают поддержку от фонда.

Позвонить на бесплатную горячую линию можно по телефону 0 800 351 896.

Обращаться могут не только родители, но и просто взрослые люди, которые хотят больше узнать, например, о прививках.

UNICEF в Украине создал мобильное приложение для дошкольников Нумо розвивальні ігри, чтобы помочь родителям найти интересные и познавательные занятия для своих малышей. Читай, где его найти и какие преимущества приложения.

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