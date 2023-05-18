Под Харьковом возле Окружной — российская техника. Где посмотреть на разбитое железо врага

В окрестностях Харькова собрали уничтоженную защитниками Украины российскую технику. Танки, БТРы, так называемые “мотолыги”, тунгуски организаторы находят вдоль дорог или на уничтоженных вражеских позициях, а некоторые экземпляры стали донорами для техники ВСУ.

Выставка постоянно пополняется, она объявлена бессрочной — чтобы каждый, кто въезжает в Харьков, мог увидеть результат героической обороны украинских защитников.

Под Харьковом возле Окружной – российская техника. Это она сунула на область в первые дни полномасштабного вторжения.

Богдан – один из организаторов выставки ростехники. Говорит: россияне не ожидали, что украинцы будут биться насмерть за свою землю. Против врага сплотились и военные, и добровольцы.

Среди экспонатов и танк Т-80 – один из первых, уничтоженных защитниками Харькова. Рядом — бронированная техника, слепленная из тонкого металла с допотопным оснащением. А на Тиграх российские спецназовцы прорывались в город, но живыми уже не вышли.

На двух локациях при въезде в Харьков – 40 единиц уничтоженной российской техники.

Выставка бессрочная, впоследствии техника может быть передана музеям или стать основой мемориального комплекса, посвященного большой войне, говорят организаторы.

Подробнее смотри в репортаже Татьяны Доцяк.

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