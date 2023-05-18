Під Харковом поблизу Окружної — російська техніка. Де подивитись на розбите залізяччя ворога

На околицях Харкова зібрали знищену оборонцями України російську техніку. Танки, БТРи, так звані “мотолиги”, тунгуски організатори виявляють уздовж доріг або на знищених ворожих позиціях, а деякі екземпляри стали донорами для техніки ЗСУ. Виставку постійно поповнюють, її оголошено безстроковою — аби кожен, хто в’їжджає в Харків, міг побачити результат героїчної оборони українських захисників.
Під Харковом поблизу Окружної — російська техніка. Це вона сунула на область у перші дні повномасштабного вторгнення.
Богдан — один з організаторів виставки ростехніки. Каже: росіяни не чекали, що українці битимуться на смерть за свою землю. Проти ворога згуртувались і військові, й добровольці.
Серед експонатів й танк Т-80 — один із перших, знищених оборонцями Харкова. Поряд — броньована техніка зліплена з тонкого металу, оснащення допотопне. А на Тиграх російські спецпризначенці проривалися в місто, але живими вже не вийшли.
На двох локаціях при в’їзді до Харкова — 40 одиниць знищеної російської техніки.
Виставка безстрокова. Надалі техніка може бути передана музеям або стати основою меморіального комплексу, присвяченого великій війні, кажуть організатори.
Детальніше дивись у репортажі Тетяни Доцяк.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відновлюватимуть село Циркуни Харківської області.
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