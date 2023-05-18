Україна

Під Харковом поблизу Окружної — російська техніка. Де подивитись на розбите залізяччя ворога

Тетяна Доцяк 18 Травня 2023, 20:30

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Росіяни не забувають про релігійні переслідування, як і про Бахмут: карта бойових дій в Україні 18 травня в режимі онлайн
0:01:19
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Краще “ходити під себе”. На що ладні йти росіяни, щоб не натрапити на ЗСУ
0:14:22
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