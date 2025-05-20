Должны резать наугад! В Харьковском госпитале собирают на томограф

Он работал на максимуме возможностей и вот — остановился. В Харьковском госпитале произошло то, чего все так боялись: в пятницу, 16 мая, в медучреждении остановился единственный компьютерный томограф. Врачи называют это катастрофой.

Ведь это глаза врачей, без КТ невозможно лечить и оперировать те сложные ранения, с которыми сейчас сталкиваются военные медики. Вчера к вечеру появилось официальное заявление Харьковской ОВА: министерство здравоохранения согласилось предоставить госпиталю томограф.

Сбор на томограф для Харьковского госпиталя: как приобщиться

Впрочем, уже сейчас понятно: медучреждению, где спасают бойцов из всех регионов Украины, нужно несколько таких аппаратов. Военные медики просят о поддержке.

Присоединиться к сбору на томограф можно по этой ссылке на банку или по этой ссылке на конверт в Приватбанке.

Командир экипажа Брэдли оказался в Харьковском госпитале. Ему в сонную артерию влетел осколок, поэтому Сергей здесь уникальный пациент. Полгода назад у мужчины случился инсульт. В отделении неврологии его прооперировали и поставили на ноги. Так Сергей смог вернуться на фронт.

Сейчас он второй раз у того же врача. Второй инсульт спровоцировало ранение. Невролог Иван Дарий готовится к операции. Он делает сверхсложные операции в сосудах. Увидеть осколок невозможно без исследований на томографе.

Уже в марте было ясно, что аппарат скоро станет. Он за месяц делал годовое количество исследований. Томограф отработал вдвое дольше, чем должен был. Медики морально подавлены, ведь поток раненых не уменьшается. Теперь вынуждены работать вслепую.

Мы в состоянии делать только 5-7% исследований, от которых есть потребность. Также у нас нет возможности сделать контрастные исследования, потому что аппарат не вытягивает, — говорит начальник клиники Александр Ясинский.

Сейчас на КТ привозят только тяжелых раненых. По всем протоколам использовать этот томограф нельзя. Врачи страхуются рентгеном или УЗИ. К сбору приобщаются и спасенные в госпитале военные, врачи отдали свои премии. Сбор продолжается с января.

Если его нет, это вообще возвращение в каменный век, когда нужно резать наугад, полная катастрофа, — говорит невролог Иван Дарий.

Раньше мы рассказывали, как харьковские хирурги заново сложили руку ветерану.

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