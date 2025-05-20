Маємо різати навмання! У Харківському шпиталі збирають на томограф

Він працював на максимумі можливостей і ось — зупинився. У харківському шпиталі сталося те, чого всі так боялися: у пʼятницю, 16 травня, у медзакладі спинився єдиний компʼютерний томограф. Лікарі називають це катастрофою.

Бо ж це — очі лікарів, без КТ неможливо лікувати й оперувати ті складні поранення, з якими нині стикаються військові медики. Учора надвечір зʼявилася офіційна заява Харківської ОВА: міністерство охорони здоровʼя погодилося надати у шпиталь томограф.

Збір на томограф для Харківського шпиталю: як долучитися

Утім, уже зараз зрозуміло: медзакладу, де рятують бійців з усіх регіонів України, потрібні кілька таких апаратів. Військові медики просять про підтримку.

Долучитися до збору на томограф можна за цим посиланням на банку або цим посиланням на конверт у Приватбанку.

Командир екіпажу Бредлі опинився у Харківському шпиталі. Йому у сонну артерію влетів скалок, тож Сергій тут унікальний пацієнт. Півроку тому у чоловіка стався інсульт. У відділенні неврології його прооперували і поставили на ноги. Так Сергій зміг повернутися на фронт.

Нині він вдруге у того ж лікаря. Другий інсульт спровокувало поранення. Невролог Іван Дарій готується до операції. Він робить надскладні операції у судинах. Побачити скалок неможливо без досліджень на томографі.

Уже в березні було зрозуміло, що апарат скоро стане. Він за місяць робив річну кількість досліджень. Томограф відпрацював удвічі довше, ніж мав. Медики морально подавлені, адже потік поранених не меншає. Тепер вимушені працювати наосліп.

Ми в змозі робити лише 5-7% досліджень, від яких є потреба. Також ми не маємо можливості зробити контрастні дослідження, бо апарат не витягує, — каже начальник клініки Олександр Ясинський.

Нині на КТ привозять лише найтяжчих поранених. За всіма протоколами використовувати цей томограф не можна. Лікарі страхуються рентгеном чи УЗД. До збору долучаються і врятовані у шпиталі військові, лікарі віддали свої премії. Збір триває від січня.

Якщо його немає, це взагалі повернення у кам’яний вік, коли треба різати навмання, повна катастрофа, — каже невролог Іван Дарій.

Раніше ми розповідали, як харківські хірурги наново склали руку ветеранові.

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