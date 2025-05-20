Україна

Маємо різати навмання! У Харківському шпиталі збирають на томограф

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 20 Травня 2025, 21:00
карта бойових дій в україні
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Карта бойових дій 20 травня 2025: РФ намагається прорватися на Лиманському напрямку

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