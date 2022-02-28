Хлеба достаточно, но есть проблема с развозом — ситуация в Харькове

Враг снизил темп наступления, но продолжает атаковать по отдельным направлениям.

Харьков всю ночь отражал наступление. Вся вражеская техника, которая вчера вошла в Харьков, была уничтожена. Город под полным контролем украинской власти.

Но на улицах много диверсантов. В городе есть проблемы с продовольствием.

Мэр Харькова Игорь Терехов отмечает, что хлеба напекли достаточно, но есть проблема с развозом. Нужны водители, чтобы перевозить хлеб в магазины и бомбоубежища.

Несколько дней назад в Украине объявили военное положение, и люди начали массово скупать вещи первой необходимости: продукты, вещи, аптечка и т.д. Однако следует также помнить о других и не брать необдуманные товары. Читай, как запастись едой с умом.