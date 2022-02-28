Україна

Хліба достатньо, але проблема з розвезенням — ситуація в Харкові

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Лютого 2022, 20:00

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