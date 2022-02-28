Хліба достатньо, але проблема з розвезенням — ситуація в Харкові

Ворог знизив темп наступу, але продовжує атакувати на окремих напрямках.

Харків усю ніч відбивав наступ. Уся ворожа техніка, яка вчора зайшла до Харкова, була знищена. Місто під повним контролем української влади.

Але на вулицях багато диверсантів. У місті є проблеми з харчами.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що хліба напекли достатньо, але є проблема з розвезенням. Потрібні водії, щоб перевозити хліб у магазини та до бомбосховищ.

Кілька днів тому в Україні оголосили воєнний стан і люди почали масово скуповувати речі першої потреби: продукти, речі, аптечка тощо. Проте варто також пам’ятати про інших й не брати необдумані товари. Читай, як запастися їжею з розумом.