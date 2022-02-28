Україна

Київ повністю під контролем українських військ! Як живе столиця сьогодні

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 28 Лютого 2022, 18:23
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