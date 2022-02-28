Київ повністю під контролем українських військ! Як живе столиця сьогодні

28 лютого вранці в Києві закінчилася комендантська година. Проте вже о 20:00 вона знову почнеться та діятиме до 07:00 завтра.

Столиця повністю під контролем Збройних сил України, усі заїзди та виїзди можливі.

Проте мер Києва Віталій Кличко закликає містян не виходити на вулицю без нагальної потреби, бо будь-якої миті можуть початися обстріли диверсантів.

Дивися, як поступово оживає Київ після 48-годинної комендантської години.

Люди продовжують масово скуповувати речі першої потреби: продукти, речі тощо. Ми розповіли, як запастися їжею з розумом, щоб уникнути продовольчої кризи.