Киев полностью под контролем украинских войск! Как живет столица сегодня

28 февраля утром в Киеве закончился комендантский час. Однако уже в 20:00 он снова начнется и будет действовать до 07:00 завтра.

Столица полностью находится под контролем Вооруженных сил Украины, все заезды и выезды возможны.

Однако мэр Киева Виталий Кличко призывает горожан не выходить на улицу без необходимости, потому что в любой момент могут начаться обстрелы диверсантов.

Смотри, как постепенно оживает Киев после 48-часового комендантского часа.

Люди продолжают массово скупать вещи первой необходимости: продукты, вещи и т.д. Мы рассказали, как запастись едой с умом, чтобы избежать продовольственного кризиса.