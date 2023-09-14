Хронология боев за Богородичное: оккупанты сбросили авиабомбу, жгли лес фосфором, но оставили после себя только мусор

Прошел год после того, как украинские защитники освободили село Богородичное Донецкой области. Оккупанты превратили этот населенный пункт в еще один поселок-призрак. Им понадобилось почти три месяца, чтобы оставить здесь только развалины.

Военнослужащий ДШИ ВСУ Владимир, освобождавший село, рассказывает в комментарии Военному телевидению Украины, что заходить пришлось тремя группами, чтобы постепенно отвоевать территории.

Он добавляет, что россияне также миновали дорогу, чтобы не могла наша техника пройти и продвинуться.

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Десантники продвигались Богородичным под плотным огнем противника, уничтожали засады и обезвреживали вражеские растяжки. Благодаря слаженной работе всех украинских подразделений, россияне сбежали.

После себя захватчики оставили беспорядок, изувеченные помещения и горы мусора. Все это можно было увидеть в местной школе, где базировались оккупанты. Там они даже оборудовали комнату для телесных утех.

Также, когда бежали из села, оккупанты превратили храм Пресвятой Богородицы в свалку: остатки пищи, награбленные вещи, среди которых женское белье и шубы. Чтобы боеприпасы не мешали бегству, их просто оставили.

Захватчики долгое время проживали в монастыре на территории села. Но уже после того, как украинские воины взяли Богородичное под свой контроль и провели зачистку, россияне нанесли удар по церковным зданиям. Не гнушались оккупанты напоследок и жечь лес вокруг села фосфором.

Также ранее руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о возможных сценариях освобождения Крыма.

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