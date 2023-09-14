Хронологія боїв за Богородичне: окупанти скинули авіабомбу, палили ліс фосфором, але лишили по собі тільки сміття

Минув рік після того, як українські захисники звільнили село Богородичне Донецької області. Окупанти перетворили цей населений пункт на ще одне селище-примару. На це їм знадобилось майже три місяці, щоб залишити тут тільки руїни.

Військовослужбовець ДШВ ЗСУ Володимир, який звільняв село, розповідає у коментарі Військовому телебаченню України, що заходити довелось трьома групами, щоб поступово відвоювати території.

Він додає, що росіяни також мінували дорогу, щоб не могла наша техніка пройти та просунутись.

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Та десантники просувались Богородичним під щільним вогнем противника, знищували засідки та знешкоджували ворожі розтяжки. Завдяки злагодженій роботі усіх українських підрозділів, росіяни накивали п’ятами.

По собі загарбники лишили безлад, понівечені приміщення та гори сміття. Все це можна було побачити в місцевій школі, де базувались окупанти. Там вони навіть обладнали кімнату для тілесних утіх.

Також, коли тікали з села, окупанти перетворили храм пресвятої Богородиці на сміттєзвалище: залишки їжі, награбовані речі, серед яких жіноча білизна та норкові шуби. Щоб боєприпаси не заважали втечі, їх просто залишили.

Загарбники тривалий час проживали в монастирі на території села. Та вже після того, як українські воїни взяли Богородичне під свій контроль і провели зачистку, росіяни завдали удару по церковних будівлях. Не гребували окупанти наостанок і палити ліс навколо села фосфором.

Також раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про ймовірні сценарії звільнення Криму.

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