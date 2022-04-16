Совсем не братья! Историк ответил, в чем на самом деле разница между украинцами и россиянами

Проект Историческое сопротивление от Института национальной памяти дает возможность еще раз вспомнить об истории нашего государства, наших постоянных противниках и учит нас помнить о цикличности исторических событий в мире.

Известный исследователь украинской истории Кирилл Галушко присоединился к проекту и рассказал, в чем же историческое отличие ментальностей украинцев и россиян.

Внешнее величие при отсутствии содержания — одна из главных черт россиян, утверждает историк. А идея захватничества настолько укоренилась в сознании населения России, что они уже не могут жить без указания условного царя.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Россияне считают, что они особенные. Но это нужно чем-то обосновать, потому и возникает потребность воевать.

Это первое отличие между украинцами и россиянами. Они постоянно ищут врага извне, а вместо того, чтобы строить свое, пытаются вернуть то, что им никогда не принадлежало.

Украинцам же присущ индивидуализм, тяга к хорошему, хозяйствование на земле и независимость, возможность сплочиться.

Россияне должны не воевать, а разобраться, кто они? — говорит историк Кирилл Галушко.

— Если говорить о россиянах — это властная вертикаль, строгая дисциплина, интересы коллектива и государства, в котором жизнь отдельного человека просто теряется. Это еще одно отличие между украинцами и россиянами.

Основной критерий разницы нашей и их ментальностей — цена человеческой жизни.

Каждый погибший украинский солдат или гражданский — посчитаны. Если не сейчас — то позже, но это обязательно произойдет и ни одна жертва российского злодеяния не останется забытой или не упомянутой.

Главный тезис о разнице между украинцами и россиянами должен звучать именно в контексте стоимости человеческой жизни: стоит ли она памяти, внимания и чествования.

Ранее мы рассказывали о сходстве террориста 21 века Путина и его идола Адольфа Гитлера. Читай, как Путин сплагиатил Гитлера в материале.